時力赴新北地院提告當選無效 黃俊哲：提出實證勿濫用司法

時代力量立法委員王婉諭今下午陪同時力新北黨部副執行長彭盛韶到新北地院，對市議員當選人黃俊哲提起當選無效之訴。（記者闕敬倫攝）

2022/12/23 17:17

〔記者闕敬倫／新北報導〕2022年九合一大選上個月底落幕，各縣市多名參選人近日陸續因本人或競選團隊成員賄選行為，遭檢警提起當選無效之訴，時代力量立法委員王婉諭今下午陪同時力新北黨部副執行長彭盛韶到新北地院，對市議員當選人黃俊哲提起當選無效之訴；黃俊哲發聲明稿回應，相關事件與他當選無關，請提出實質證據，請不要尚未查證濫用浪費司法資源

新北地檢署調查，連任的新北市板橋區市議員黃俊哲服務處主任唐龍輝選前涉嫌以贈送里長、鄰長砂鍋魚頭禮盒等方式行賄，訊後與另名林姓男子均遭羈押禁見。

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時力立委王婉瑜今日下午2點偕同彭盛韶及律師曾威凱前往新北地方法院，她受訪表示，時代力量認為在台灣民主化過程中，公平、公正的選舉非常重要，選前已提出「民主要深化，賄選要清廉」的訴求，賄選存在會對民主造成侵蝕，對台灣的發展還無益處，靠大筆金錢選上的政客們一旦得到權力後，只想著為自己的權力、利益而做努力，而不是把民眾利益放在心中。

王婉瑜續稱，錢權交織的黑金勢力持續存在政治當中，持續把持政治，所傷害的是大家的未來，過去用金錢、鈔票換選票的現象一直都存在，本次九合一大選能夠看到各地地檢署提出許多「當選無效」之訴，顯見台灣民主仍有很大的進步空間。

王婉瑜指控，今天到新北地檢主要是針對議員黃俊哲提出「當選無效」之訴，其服務處主任遭查出涉嫌以家族資金對選區鄰長、里長期約賄選，而選後黃俊哲仍連任當選，對台灣民主來說不是一個樂見的結果。

時力新北黨部副執行長彭盛韶則指出，地方民主如何深化以及透明政治如何落實一直都是進步小黨關注且行動的事，選前就有板橋區議員收受建商賄款遭到判刑，時力是唯一到場抗議要求退選的團體，新北市做為六都人口最多的地區，板橋又是都市發展重鎮，應該要有一個更進步的議會、更進步的民意代表，以及更清廉的選舉競爭。

彭盛韶說，根據過往板橋的選舉紀錄，存在多次候選人賄選狀況，包含2011年黃俊哲樁腳賄選以及2015年廖裕德競選幹部賄選，2次均被提起「當選無效」之訴，原當選人也遭判當選無效，顯見即使是直轄市六都的新北市，惡質選風頻傳的問題非常、非常嚴重，本次九合一已是黃俊哲團隊第二次賄選，執行者還是與上次同一個樁腳，即服務處主任唐龍輝，凸顯過往懲處量刑不足無以喝止違紀行為，讓違法者屢次賄選、踐踏民主。

彭盛韶強調，時代力量存在社會的意義在於倡議廉能的價值，勇敢揭發地方政治的弊病，因此今天前來對黃俊哲提出「當選無效」之訴，希望能杜絕賄選，以端正選風。

針對時代力量開記者會指控，新北市議員黃俊哲發表4點聲明指出，該記者會引用錯誤報導把林姓「女子」錯置為「男子」，連性別都可以搞錯，可見未查證事實，是在搞笑作秀？請提出實質證據，請不要尚未查證濫用浪費司法資源；至於林女、唐男與砂鍋魚頭事件，絕對與黃俊哲選舉一事無涉。

黃俊哲強調，砂鍋魚頭並無任何附加競選相關的宣傳品、名片，更無任何囑託、請託，與歷來司法案件完全不同；本次事件實乃選區內競爭所製造出的冤假錯案，相信司法最後會還給當事人一個清白，絕對與黃俊哲選舉無關。

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