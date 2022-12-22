羅東鎮長吳秋齡涉賄被提起當選無效之訴 駁賄選盼公平判決

羅東鎮長吳秋齡發聲明否認賄選，希望司法給予公正公平的判決。（資料照）

2022/12/22 14:50

〔記者江志雄／宜蘭報導〕順利連任的國民黨籍羅東鎮長吳秋齡，今天被宜蘭地檢署依觸犯選罷法的投票行賄罪起訴，同時被提起當選無效之訴。吳秋齡下午發出聲明否認賄選，希望司法給予公正公平的判決。

起訴書指出，羅東鎮公所3月30日在金門餐廳席開4桌，使用志工團體年終業務檢討會暨歲末聯歡活動剩餘桌次，宴請非屬志工團體的羅東鎮家長會長聯誼會成員與鎮內中小學校長，受邀者大多數具有羅東鎮長選舉權及影響力，吳秋齡在餐會中拜票尋求支持，餐後送給每人一瓶市價980元紅酒，檢察官認定犯選罷法的投票行賄罪。

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吳秋齡透過聲明稿回應，當時宴請家長會長與校長，想要感謝他們長期跟羅東鎮公所一起推展教育政策，包括「班班有冷氣」、「防疫隔板」、「教育資源」等等，出席餐會的家長會長，有多位戶籍沒有設在羅東鎮，何來約定投票權行使之犯意。

聲明又指出，餐會後所送的紅酒是里長贈送，再轉贈家長會長，請他們協助促銷，沒有賄選的意圖行為，吳秋齡敬請司法給予公正公平的判決。

羅東是宜蘭縣商業重鎮，這次鎮長選舉有2人參選，屬於典型的藍綠對決，競選連任的國民黨吳秋齡1萬6506票，挑戰者民進黨黃適超1萬5722票，吳秋齡以784票之差勝出。

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