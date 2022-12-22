橋檢偵結9賄選案 高雄市5里長被訴當選無效

橋頭地檢署偵結9賄選案。（記者蔡清華攝）

2022/12/22 13:04

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署今偵查終結起訴9件賄選案件，包括美濃區龍肚里長邱連發、旗山大林里長莊柏松、鳥松區仁美里吳家儒、六龜大津里長林文察、及岡山區大莊里長佘能文等5名里長當選人被提當選無效之訴。

起訴書指出，美濃區龍肚里長當選人邱連發，今年8月至10月間，以每票1000元為對價，請求選民投票支持，對邱連發等8名被告提起公訴，並一併提起當選無效之訴。

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旗山區大林里里長當選人莊柏松，於今年11月間，以每票1000元為對價行賄選民，莊等2人提起公訴，並提起當選無效之訴，其餘選民4人則予以緩起訴處分。

鳥松區仁美里里長當選人吳家儒今年9月間，以每票2000元為對價，吳等3人提起公訴，並一併提起當選無效之訴，其餘選民5人則予以緩起訴處分。

六龜區大津里里長當選人林文察，與岡山區大莊里里長當選人佘能文涉嫌將多名親友以虛偽遷徙戶籍，兩名被告均遭提起公訴，並一併提起當選無效之訴。

另，劉姓市議員候選人以贈送口罩、防疫酒精、米、麵等民生物資向選民要求投票支持，與另3名被告提起公訴；鳥松區坔埔里李姓里長候選人、美濃區東門里陳姓里長候選人、以及那瑪夏區翁姓區民代表候選人，均涉嫌向選民行賄，被依違反選罷法起訴。

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