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    4彰化縣議員當選人被提當選無效之訴 國民黨包辦3人

    彰檢對4名縣議員當選人提起當選無效之訴，其中有3人國民黨。（資料照）

    彰檢對4名縣議員當選人提起當選無效之訴，其中有3人國民黨。（資料照）

    2022/12/21 18:39

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署今天對4名縣議員當選人施嘉華（第三選區，和美區）、黃俊源（第二選區，鹿港區）、蕭妤亘（第六選區，田中區）、林茂明（彰化市，第一選區）提出當選無效之訴，其中有3人是國民黨提名，蕭妤亘為政治素人，初入政壇即拿下田中區第一高票，今天被提當選無效，她覺得很誇張，因為沒被約談，她強調，自己行得正，禁得起考驗。

    檢方提當選無效之訴的縣議員當選人中，除了林茂明，其他3人都是國民黨提名，其中，施嘉華4年前即因父親在線西鄉買票，有6名村長因收賄而被褫奪公權，施嘉華仍以該區第3高票當選，但當選1年後被判當選無效定讞，這次捲土重來，再獲國民黨提名，被檢警發現疑以「贊助文宣品」的名義對村、鄰長綁樁，被檢方認定賄選，投票前3天被被收押禁見至今。

    現年37歲的蕭妤亘是社頭鄉代謝宏志妻子，首度參選就獲國民黨提名，她原本知名度並不高，卻拿下該區第1高票，令地方人士跌破眼鏡。

    蕭妤亘說，今天在跑行程時從媒體得知被提當選無效之訴，感到非常誇張，因為她在選舉過程中均未被約談，不知為何會被提當選無效之訴，她強調自己行得正，禁得起考驗。

    彰化縣地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒說，當選無效之訴分成兩波提出，理由為當選人對其親友或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為，因而造成選舉的不公平，該署基於尊重選舉結果及維護公平選舉之理念，依照公職人員選舉罷免法第 120條第1項第3款之規定，於法定期限內提出當選無效之訴，上述當選人均尚未起訴，也不一定會起訴。

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