為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    全國首樁「虛偽陪選」 金檢對烏坵鄉長當選人提當選無效之訴

    全國首樁「虛偽陪選」案偵結，金門地檢署對烏坵鄉鄉長當選人提當選無效之訴。（記者吳正庭攝）

    全國首樁「虛偽陪選」案偵結，金門地檢署對烏坵鄉鄉長當選人提當選無效之訴。（記者吳正庭攝）

    2022/12/23 16:59

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天（23日）說，全國首樁「虛偽陪選」案偵結，涉案的烏坵鄉長蔡姓當選人及陳姓、許姓、蔡姓3名共犯依違反選罷法提起公訴，並對蔡姓當選人提起當選無效之訴。

    金門地檢署指出，烏坵鄉鄉長蔡姓當選人選前得知鄉長選舉無他人參選，又擔心若同額競選，得票數恐怕因航班等因素，難以達到公職人員選舉罷免法第70條所定最低當選票數門檻（即選舉人數20％），導致選舉無效；因此夥同蔡姓宗親找到任職花蓮某飯店的巴士司機、實際上與烏坵鄉並無親族或地緣關係的陳姓男子，出面虛偽陪選鄉長；蔡姓當選人今年8月親往花蓮與陳男會面，雙方約定由蔡姓當選人負責繳納參選保證金12萬元，並許諾選後另外給予陳男一定金額做為報酬。

    檢方指出，蔡姓當選人擔心犯行曝光，委由知情的許姓友人代理陳男出面到烏坵鄉登記參選，繳納保證金12萬元，再由蔡姓當選人將身分證件及保證金收據等寄交陳男，使其日後有望獲取前開保證金。

    檢方說，蔡姓當選人及其蔡姓宗親、許姓友人等人共同涉犯公職人員選舉罷免法97條第1項後段，對具有候選人資格者，行求期約賄賂而約為一定競選活動罪嫌；「虛偽陪選」的陳男涉犯同法97條第2項後段，具有候選人資格者，期約賄賂而約為一定競選活動等罪嫌，依法提起公訴。檢方指出，蔡姓當選人已經金門縣選委會公告當選，檢方一併向福建金門地方法院提起當選無效之訴，以維選舉之公平性與公正性。

    金門地檢署主任檢察官劉建志提醒，公平選舉是民主法治的基石，不只賄選，所有妨害投票結果正確及影響公平選舉的違法行為，地檢署都會積極查緝，且對於符合法定要件的案件，也依法對當選人提起當選無效之訴，呼籲有心入士勿心存僥倖、以身試法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨羅東鎮長吳秋齡涉賄檢提當選無效之訴 林姿妙：尊重司法
    2022/12/23 10:58

    國民黨羅東鎮長吳秋齡涉賄檢提當選無效之訴 林姿妙：尊重司法
    國民黨高市議員黃天煌椿腳涉賄 雄檢提當選無效之訴
    2022/12/22 15:01

    國民黨高市議員黃天煌椿腳涉賄 雄檢提當選無效之訴

    生產者的講究 美食福島・安心福島
    新聞360》鍾東錦涉賄朱立倫急挺！他揭：說法怪異
    2022/12/21 20:30

    新聞360》鍾東錦涉賄朱立倫急挺！他揭：說法怪異
    4彰化縣議員當選人被提當選無效之訴 國民黨包辦3人
    2022/12/21 18:39

    4彰化縣議員當選人被提當選無效之訴 國民黨包辦3人

    國泰常常舉辦寒冬送暖活動 關懷偏鄉學童
    苗檢提當選無效之訴 鍾東錦批司法為政治服務
    2022/12/21 05:30

    苗檢提當選無效之訴 鍾東錦批司法為政治服務
    金門烏坵查獲「虛偽陪選」 2候選人收押
    2022/11/20 05:30

    金門烏坵查獲「虛偽陪選」 2候選人收押
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播