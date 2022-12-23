全國首樁「虛偽陪選」 金檢對烏坵鄉長當選人提當選無效之訴

全國首樁「虛偽陪選」案偵結，金門地檢署對烏坵鄉鄉長當選人提當選無效之訴。（記者吳正庭攝）

2022/12/23 16:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天（23日）說，全國首樁「虛偽陪選」案偵結，涉案的烏坵鄉長蔡姓當選人及陳姓、許姓、蔡姓3名共犯依違反選罷法提起公訴，並對蔡姓當選人提起當選無效之訴。

金門地檢署指出，烏坵鄉鄉長蔡姓當選人選前得知鄉長選舉無他人參選，又擔心若同額競選，得票數恐怕因航班等因素，難以達到公職人員選舉罷免法第70條所定最低當選票數門檻（即選舉人數20％），導致選舉無效；因此夥同蔡姓宗親找到任職花蓮某飯店的巴士司機、實際上與烏坵鄉並無親族或地緣關係的陳姓男子，出面虛偽陪選鄉長；蔡姓當選人今年8月親往花蓮與陳男會面，雙方約定由蔡姓當選人負責繳納參選保證金12萬元，並許諾選後另外給予陳男一定金額做為報酬。

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檢方指出，蔡姓當選人擔心犯行曝光，委由知情的許姓友人代理陳男出面到烏坵鄉登記參選，繳納保證金12萬元，再由蔡姓當選人將身分證件及保證金收據等寄交陳男，使其日後有望獲取前開保證金。

檢方說，蔡姓當選人及其蔡姓宗親、許姓友人等人共同涉犯公職人員選舉罷免法97條第1項後段，對具有候選人資格者，行求期約賄賂而約為一定競選活動罪嫌；「虛偽陪選」的陳男涉犯同法97條第2項後段，具有候選人資格者，期約賄賂而約為一定競選活動等罪嫌，依法提起公訴。檢方指出，蔡姓當選人已經金門縣選委會公告當選，檢方一併向福建金門地方法院提起當選無效之訴，以維選舉之公平性與公正性。

金門地檢署主任檢察官劉建志提醒，公平選舉是民主法治的基石，不只賄選，所有妨害投票結果正確及影響公平選舉的違法行為，地檢署都會積極查緝，且對於符合法定要件的案件，也依法對當選人提起當選無效之訴，呼籲有心入士勿心存僥倖、以身試法。

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