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    首頁　>　社會

    入主離島不是夢！ 綠島下南寮段4筆土地法拍

    法務部行政執行署花蓮分署將在明年1月3日舉行聯合法拍會，這次標的有包含綠島鄉下南寮段共4筆持分完整土地。（法務部行政執行署花蓮分署提供）

    法務部行政執行署花蓮分署將在明年1月3日舉行聯合法拍會，這次標的有包含綠島鄉下南寮段共4筆持分完整土地。（法務部行政執行署花蓮分署提供）

    2022/12/28 09:56

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台東縣綠島全島面積約15.09平方公里，扣除國有土地，私有地更顯稀有，法務部行政執行署花蓮分署將在明年1月3日舉行聯合法拍會，這次標的有包含綠島鄉下南寮段共4筆持分完整土地，機會難得。

    法務部行政執行署花蓮分署指出，本次共拍賣4筆綠島鄉土地，已是特別變賣程序後減價拍賣（即俗稱第4拍），分別是「臺東縣綠島鄉下南寮段第527地號、第115地號、116地號、117地號土地」分為甲、乙二標拍賣，土地上無建物，位於下南寮段精華地段，已進入特別變賣程序後減價拍賣程序，甲標「下南寮段第527地號」面積233.50平方公尺，底價為36萬元，乙標為另三筆土地合併拍賣，底價為55萬元，拍賣網站上可點閱360度環景照片。

    另外，花蓮分署指出，當日另有第3次拍賣「花蓮縣新城鄉興海段1048地號」土地乙筆（應有部分1/3），土地位置良好，底價為105萬元，想了解更多拍賣訊息，請上花蓮分署拍賣網站查詢，有興趣的民眾別再錯過，詳情以拍賣公告為準。

    而動產部分，當日上午10點在花蓮縣警察局違規車輛保管場拍賣中華自用小客貨車輛乙台，本次為定有底價第2次拍賣，下午3點有太平洋電線電纜公司實體股票、豐譽聯合工程公司實體股票拍賣；當日下午2時30分至3時30分動產變賣物品玲瑯滿目，拼圖、積木玩具、茶具組、美髮用品、衝浪板及原民風剌繡包等查封物品，歡迎民眾參觀選購。

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