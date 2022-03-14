一次標551萬片口罩！ 執行署分析5人登記投標目的是...

彰化分署將在16日拍賣551萬餘片口罩，種類相當多。 （彰化分署提供）

2022/03/14 22:57

〔記者湯世名／彰化報導〕幾輩子都用不完！法務部行政執行署彰化分署查獲某口罩製造商未經核准，擅自製造生產混充醫療用口罩，扣押口罩551萬餘片，將在16日採通訊投標方式拍賣，目前已有5人登記，由於是整批競標，拍得者將一次擁有551萬片口罩，金額非一般人所能負擔，若以1人每天用3片計算，551萬片可用5千多年，彰化分署分析競標者的身分與競標目的，可能是要用來做公益捐贈等特殊用途，甚至要參選年底選舉的候選人也都能加以運用。

由於口罩數量龐大，且產品種類複雜（包括成人平面、立體口罩與兒童平面口罩、幼童立體口罩4大類，還分有藍、綠、粉、橘及紫色，而品質也分為現場查扣及嗣後自市場回收兩大類，如欲各別細分進行變賣，耗費人力極大，在考量節省成本下，決定以整批方式進行變賣，採通訊投標訂16日拍賣。

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本次拍定人所購得的口罩，僅能自用或無償贈與第3人，不得以任何方式轉售第3人，因此有人計算，若每人每天用3片，這551萬片可用5千多年，就算每天用5片，也長達3千多年，好幾輩子都用不完。

為讓有意購買的民眾能夠到現場觀覽本次變賣標的物的現狀，因此彰化分署在今天下午1時至5時開放有意應買人現場參觀。目前已有5人登記競標。

彰化地檢署在前年11月間接獲檢舉並查獲彰化某口罩製造公司在未經核准下，擅自製造生產醫用口罩，當時現場扣案未經核准擅自製造口罩數量為1906箱，共扣押381萬多片；嗣後彰化地檢署又命該公司自市場回收尚未出售的口罩，最後總共遭扣押的口罩總數為551萬餘片（內容物包含搜索扣得口罩1906箱〈每箱約2000片〉及扣押違法販賣而事後回收的口罩約169萬餘片）。

由於該公司所製造的口罩其實已符合醫療口罩的要求，但因未經衛福部許可，以致於違法而無法正常販售，如一旦進行銷毀，反而造成資源浪費。彰化地檢署為求在合法前提下讓物能盡其用，因此囑託彰化分署進行該批口罩變價程序。

彰化分署將在16日拍賣551萬餘片口罩，由於是整批競標，拍得者將全部擁有，數量相當龐大。（彰化分署提供）

彰化分署將在16日拍賣551萬餘片口罩，由於是整批競標，拍得者將全部擁有，但僅能自用或送人。（彰化分署提供）

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