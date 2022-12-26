因挨告厭世要帶媽媽一起走 男子涉打死89歲老母起訴

張男涉毆打高齡老母致死，嘉義地檢署今依殺直系血親尊親屬罪罪嫌將張男起訴。（資料照）

2022/12/26 19:14

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮46張姓男子上月11日涉動手毆打高齡89歲母親致死，現羈押在嘉義看守所，嘉義地檢署偵查終結，今天依殺直系血親尊親屬罪嫌起訴張男，全案移審嘉義地方法院，嘉義地院裁定羈押。

檢警調查，張男前科累累，還因不能安全駕駛致交通危險及恐嚇案件被判刑，被准予易科罰金執行，罰金都尚未繳清，今年10月因細故與鄰居發生爭執，竟持摺疊刀闖入對方住處、毆傷對方，被對方提起告訴，由於和解未果，張男興起將89歲高齡老母、張邱姓婦人及寵物貓咪一起帶走念頭，自10月下旬起至案發前，多次對年邁老母抓扯頭髮，並丟擲酒瓶、踹踢、毆打等施暴，案發前數日，張邱婦還向友人洪女求救稱「妳留下來，救我一命」。

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11月11日凌晨，張某打電話給洪女稱「母親倒在家裡樓梯不會動」，洪女到場發現，張邱婦頭上腳下趴在一、二樓間樓梯無反應，報警到場時發現，張邱婦已死亡。

張男接受檢察官訊問時否認犯行，辯稱自己是善良百姓，獨自照顧母親兩年，「怎麼可能打媽媽」，是母親皮膚薄、一接觸就會破，打母親的頭、身體，是像跟朋友打招呼般輕輕拍，反指洪女亂造謠。

起訴書指出，據嘉義縣社會局、嘉義長庚醫院病歷等資料顯示，張男未有因身心障礙疾病而就醫紀錄，也無申請身心障礙證明，是身心正常之人。

經法醫解剖鑑定，死者胸部肋骨有多根肋骨骨折，身體有大面積挫傷導致血液鬱積在周邊組織中，研判張邱婦是遭外力毆打致死，依刑法第272條、第271條第1項殺直系血親尊親屬罪嫌，提起公訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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