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    屏東男子性侵姪女判刑 另一姪女告他猥褻獲判無罪

    屏東男子性侵親姪女被判刑，另一姪女也告他猥褻獲判無罪原因是她指控內容前後不一致，法官判叔叔無罪。（資料照）

    屏東男子性侵親姪女被判刑，另一姪女也告他猥褻獲判無罪原因是她指控內容前後不一致，法官判叔叔無罪。（資料照）

    2022/12/26 00:48

    〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東縣一名男子阿志（化名）多年前曾被控性侵未成年姪女小玲（化名），去年又遭縣府通報，涉嫌性侵另一名國小姪女小妤（化名），小妤指控叔叔摸她下體，屏東地檢署將阿志依家暴性侵起訴，一、二審法官均認為小妤控訴關鍵，包括被侵犯的時間、次數，以及有無脫褲等過程，前後陳述不一，均判叔叔無罪。

    判決書指出，屏檢去年5月受理屏東縣府通報個案，是由女童小妤的家族人員通報，先找到她的伯母（即小玲母親）訪談，再找到女童小妤詢問，被害人指控早於8年前就讀小三時，就遭阿志叔叔猥褻性侵，猥褻時另2名堂妹也在現場，當時3人在玩電腦遊戲。

    不過，警方、檢方、法官3方詢問被害人，相關被侵犯時間、次數、過程，3次的說法均有極多、極大不同和出入，甚至連叔叔有沒有言語威脅，小妤前後說法卻不一致；叔叔則否認對姪女小妤強制猥褻及強制性交行為，也不知為何會指控他。

    被害人兼證人小妤的關鍵指控和證詞，一、二審法官均覺前後兜不攏，因控訴叔叔8年前猥褻、性侵的證據，屏檢起訴被告無非依據被害人於警詢及偵查的供述，還有家族人員通報，但初始訪談對象並非姪女小妤，而是曾告阿志的小玲母親，小玲的母親表示，自己的女兒遭被告性侵因而通報小妤也受害。

    法官問屏東縣政府為何先問小玲母親？縣府回覆因通報內容無任何連繫小妤的資訊，考量此案疑似為家內案件，經評估後連繫通報單上安全連繫人小妤的伯母，再找到小妤本人詢問，但小妤供述被害時間、次數、過程均前後不一。

    小妤接受訪談表示，想到叔叔行為會感到難過哭泣，會對被告感到生氣、噁心或厭惡，陳述案發過程情緒並不穩定，且有哭泣狀況，但法官認為未經進一步精確鑑定評估，尚難據此而為不利被告之認定，一、二審均判被告無罪，仍可上訴。

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