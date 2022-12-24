身障女大生參加學校跑步測驗猝死 家屬提國賠敗訴

身障女大生參加學校跑步測驗猝死，家屬提國賠，被屏東地院駁回。（記者李立法攝）

2022/12/24 11:00

〔記者李立法／屏東報導〕患有心臟疾病就讀某國立大學的陳女，參加學校跑步測驗不支倒地，送醫急救無效，家屬認為校方明知陳女是身心障礙者，還讓陳女受測，導致這起不幸，遂提告求償323萬多元，法官認為教師已事前告知身體不適者不必受測，並無怠忽職責的情事，駁回家屬請求，可上訴。

陳女家屬指出，校方明知陳女患有室中膈缺損及心瓣膜疾病，領有身心障礙手冊，於2020年4月間，卻讓陳女參加超越其體能範圍的3200公尺跑步測驗，結果在跑至4.5圈（約1800公尺）後即當場倒地，經送醫救治仍宣告不治，校方顯有疏失，應負起賠償責任。

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校方表示，陳女家屬希望學校不要將陳女身體狀況告知授課教師及同學，以免遭受異樣眼光，班導及體育教師並無調閱陳女身心狀況等個資權限，跑步測驗當天，體育教師也提醒學生，若身體不適，可不參加測驗，跑步過程中若感到身體不適，也可停止受測，家屬求償理由，實屬無據。

屏東地院檢視相關事證及供詞後，認為陳女該班有40多位同學一起受測，因身體不適在旁邊休息的有5位學生，體育教師也有帶領受測學生先行暖身，並無怠忽職務的情事，陳女家屬求償無據，應予駁回。

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