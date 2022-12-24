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    苗縣4.3度全台平地最低溫 32小時6長者無呼吸心跳救護案

    苗栗縣政府消防局表示，今日清晨全台平地最低溫出現在公館鄉的苗栗區農改場4.3度。（翻攝google街景）

    苗栗縣政府消防局表示，今日清晨全台平地最低溫出現在公館鄉的苗栗區農改場4.3度。（翻攝google街景）

    2022/12/24 10:36

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕受寒流及輻射冷卻影響，台灣北部及東北部持續低溫，中央氣象局監測今（24）日清晨全台平地最低溫為苗栗縣4.3度。苗栗縣政府消防局表示，4.3度出現在公館鄉的苗栗區農業改良場，統計昨（23）日凌晨0點到今日早上8點，共有6名非創傷性（內科）OHCA無呼吸心跳案件，皆為65歲以上長者。

    中央氣象局指出，今天（24日）受寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚溫度也相當低，截至今晨，今天平地最低溫為苗栗縣4.3度，其次為桃園4.5度，及新北4.6度。

    氣象局指出，今晨在嘉義以北空曠地區、近山區的平地或河谷已出現局部6度以下的低溫，全台各縣市皆有局部10度以下低溫出現的機率，西半部及東北部甚至有持續10度左右或6度以下氣溫出現的可能性。今天白天北部、東北部及東部地區高溫也僅15到17度，其他地區白天高溫約18至22度。

    氣象局預估，明（25）日與今天天氣相似，下週一、下週二（26日、27日）寒流逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，不過各地早晚氣溫仍偏低。

    苗栗縣消防局統計非創傷（內科）OHCA案件，從昨天凌晨0點至今天早上8點止，共有6名OHCA案件，年齡分別為68、71、78、79、82、83歲，計4男2女。

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