為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    逛UNIQLO「摸外套」被當內褲賊 他氣炸求解釋 業者道歉了

    台南一名男子今年8月逛UNIQLO沒買任何東西就離開，沒想到之後被懷疑成竊嫌。示意圖，非當事門市。（資料照）

    台南一名男子今年8月逛UNIQLO沒買任何東西就離開，沒想到之後被懷疑成竊嫌。示意圖，非當事門市。（資料照）

    2022/12/16 19:18

    〔即時新聞／綜合報導〕台南一名男子今年8月到日系服飾店UNIQLO逛街，結果卻被店家當成竊盜嫌犯，通報警方調查，案件經過3個多月，由於證據不足不起訴處分。男子相當不滿，認為店家處理方式不合理，並讓他蒙受諸多損失，要求UNIQLO正式公開解釋、道歉。對此，UNIQLO也發表聲明道歉。

    9月男子在社群平台發文指出，店家指稱，店內一件外套口袋內有2張內褲標籤，店家調閱監視器畫面，發現當天只有男子觸碰該件外套，認為嫌疑重大報警處理；男子對此直喊冤，強調自己當天雖然只是逛逛沒有買東西，但根本沒有逛到內褲商品，更沒塞東西到外套口袋，而店家沒有提供內褲區的監視器畫面，更是讓他感到相當不平。

    3個多月過去，前台南地檢署以證據不足予以不起訴處分，男子再度於社群平台貼出不起訴處分書，認為案件中有許多不合理之處，過程也讓他蒙受許多時間、金錢損失，要求UNIQLO公開解釋並且道歉。他也表示此生將拒絕進UNIQLO門市消費任何商品。

    綜合媒體報導，對此，UNIQLO今天回應，對於當事人在配合調查上所造成的不便深表歉意，也非常感謝當事人全力配合調查，公司將與當事人進一步聯繫溝通，也承諾未來將以更嚴謹的方式進行作業流程，在善盡竊盜防止義務上亦會更加謹慎小心，提供給顧客更加安心安全的購物環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    絲襪套頭男辦公大樓行竊 留「借據」稱3日後還錢求別報警
    2022/11/02 14:33

    絲襪套頭男辦公大樓行竊 留「借據」稱3日後還錢求別報警
    Uniqlo母企迅銷盈利破紀錄 創646億新高
    2022/10/13 15:53

    Uniqlo母企迅銷盈利破紀錄 創646億新高

    台南關廟最大造鎮案 時間房價吸引南科購屋
    高雄洋酒竊嫌9天害4店慘賠逾22萬 遭逮稱已全賤價出售
    2022/09/23 18:46

    高雄洋酒竊嫌9天害4店慘賠逾22萬 遭逮稱已全賤價出售
    蜘蛛盜5天連偷5民宅得手近270萬 落網只剩不到3萬元
    2022/09/15 21:20

    蜘蛛盜5天連偷5民宅得手近270萬 落網只剩不到3萬元

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    北市慣竊假釋出獄又「重操舊業」侵入大樓頂樓洗劫150萬財物被逮
    2022/08/27 15:54

    北市慣竊假釋出獄又「重操舊業」侵入大樓頂樓洗劫150萬財物被逮
    蠢賊！日本山口組偷搬整台ATM 太重了中途放棄
    2022/08/16 09:24

    蠢賊！日本山口組偷搬整台ATM 太重了中途放棄
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播