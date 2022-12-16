逛UNIQLO「摸外套」被當內褲賊 他氣炸求解釋 業者道歉了

台南一名男子今年8月逛UNIQLO沒買任何東西就離開，沒想到之後被懷疑成竊嫌。示意圖，非當事門市。（資料照）

2022/12/16 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕台南一名男子今年8月到日系服飾店UNIQLO逛街，結果卻被店家當成竊盜嫌犯，通報警方調查，案件經過3個多月，由於證據不足不起訴處分。男子相當不滿，認為店家處理方式不合理，並讓他蒙受諸多損失，要求UNIQLO正式公開解釋、道歉。對此，UNIQLO也發表聲明道歉。

9月男子在社群平台發文指出，店家指稱，店內一件外套口袋內有2張內褲標籤，店家調閱監視器畫面，發現當天只有男子觸碰該件外套，認為嫌疑重大報警處理；男子對此直喊冤，強調自己當天雖然只是逛逛沒有買東西，但根本沒有逛到內褲商品，更沒塞東西到外套口袋，而店家沒有提供內褲區的監視器畫面，更是讓他感到相當不平。

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3個多月過去，前台南地檢署以證據不足予以不起訴處分，男子再度於社群平台貼出不起訴處分書，認為案件中有許多不合理之處，過程也讓他蒙受許多時間、金錢損失，要求UNIQLO公開解釋並且道歉。他也表示此生將拒絕進UNIQLO門市消費任何商品。

綜合媒體報導，對此，UNIQLO今天回應，對於當事人在配合調查上所造成的不便深表歉意，也非常感謝當事人全力配合調查，公司將與當事人進一步聯繫溝通，也承諾未來將以更嚴謹的方式進行作業流程，在善盡竊盜防止義務上亦會更加謹慎小心，提供給顧客更加安心安全的購物環境。

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