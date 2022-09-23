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    高雄洋酒竊嫌9天害4店慘賠逾22萬 遭逮稱已全賤價出售

    孫男在警方找上門時，還優閒的喝著咖啡。（民眾提供）

    孫男在警方找上門時，還優閒的喝著咖啡。（民眾提供）

    2022/09/23 18:46

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄41歲孫姓男子在本月8至16日，連續在苓雅區、新興區的藝品店、超商、居酒屋和洋酒行竊取洋酒等物品，再上網低價銷售，短短9天共4家店遭殃，共損失逾22萬元，孫男前天（21日）在七賢二路一家商旅被逮，但稱贓物已全賣出。

    警方指出，孫男9月8日下午在苓雅區中山二路的藝術寶物通收購站，假藉向湯姓老闆攀談，卻趁機竊走店內馬爹利XO洋酒2瓶，價值約1萬4000元。12日近中午，孫男到苓雅二路一家超商，假藉檢查網購包裹內商品，趁店員不注意時，未完成付款即竊走包裹的服飾物品，得手商品價值8500元。

    15日，孫男又到新興區大同二路的洋酒行，向女店員自稱是老闆的朋友前來捧場，店員不疑有他，向孫男介紹熱銷商品，最後孫男挑選了了6瓶大摩威士忌和1瓶市面較罕見的日本白州威士忌，共價值近2萬元，先將商品放車上，隨後稱要去領錢並拿出證件作抵押，但人卻有去無回。

    16日，孫男到苓雅二路某居酒屋，假藉向被害人借用機車，趁機拿走店內鑰匙，竊走店內洋酒4瓶、錫製品1件、金牌2塊、金製神帽1頂，害店家損失18萬5000元。

    店家報警後，警方鎖定調閱監視器鎖定孫男及其行蹤，21日傍晚持高雄地檢署核發之拘票，在前金區七賢二路商旅將孫男逮捕，孫男坦承犯行，但辯稱所竊得的贓物已丟棄或以網路行銷方式賣出，警方依竊盜、詐欺等罪嫌，將他移送法辦。

    孫男在藝品店竊取洋酒時，都被店家的監視器拍下。（民眾提供）

    孫男在藝品店竊取洋酒時，都被店家的監視器拍下。（民眾提供）

    9天內連偷4家店，孫男在旅店被警方逮捕。（民眾提供）

    9天內連偷4家店，孫男在旅店被警方逮捕。（民眾提供）

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