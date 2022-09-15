蜘蛛盜5天連偷5民宅得手近270萬 落網只剩不到3萬元

新北市劉姓司機近來一連五天在新莊中港地區連續侵入民宅偷竊，得手263餘萬，但被拘提到案時，身上只剩2萬7000元，警方續追贓款來源。（記者吳仁捷翻攝）

2022/09/15 21:20

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕新北市新莊近日連傳竊案，一名竊賊短短五天內連續侵入五處民宅，其中包括新北市議員蔡健棠大嫂的記帳事務所也受害，遭偷走現金、黃金項鍊、戒指、手鍊1條等財物，遭竊近140萬，損失最為慘重，而竊賊5天內得手270萬現金、金飾等財物，警方今天拘提劉姓竊賊到案，但僅查扣不到3萬元現金，正擴大追查贓款、贓物流向。

新莊警方5日起陸續接獲居住中港路、中泰街、中平路、中港二街一帶五名屋主報案，指稱住處遭竊；最先報案的鄭姓男子報案指稱遭偷走4顆金元寶（市價約37萬7千元），賴姓女子7日報案，上夜班返家後，赫見住家遭竊，4萬元現金、1組結婚金飾遭竊，損失32萬元。

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無獨有偶，廖姓男子8日報案指稱住家遭竊賊光顧，遭竊1萬元現金、2只鑽戒、一套黃金項鍊、黃金手鍊、黃金墜子，遭竊39萬元；陳姓男子11日報案住家遭竊，損失9000元新台幣、2萬元人民幣、4800元消費禮卷48000元，遭竊價值約16萬元。

竊賊最侵入新北市議員蔡健棠大嫂開設的記帳事務所，搜刮現場64萬7千元現今、5張支票、2千元美金、35000人民幣、300元、2萬日幣、4條金項鍊、2只黃金戒指、1條黃金手鍊、4副耳環，總價值接近140萬。

警方調查，竊賊5天內連續犯下5案，得手263萬9千5百元，警方掌握52歲慣竊劉嫌涉有重嫌，隨即展開追查，掌握他騎機車外出，轉搭計程車到案發地附近尋找犯案目標，他會侵入大門沒關的公寓頂樓，或房子後方防火巷，尋找未關閉門窗的民宅侵入犯案。

警方調查，劉嫌以駕駛為業，因缺錢花用，徒步到新莊中港一帶，侵入大門未關的公寓或防火巷，尋找門窗未關的民宅，再從頂樓沿著女兒牆爬進民宅，或從公寓一樓後方門窗進入偷竊；警方掌握劉嫌機車以車追人，追查到三重，發現劉嫌機車，趁他要再外出犯案時，將他拘提到案，但劉嫌雖得手的263萬餘元贓款，被逮後身上只剩下2萬7000元，近260萬金飾、現金都不知去向，警方除追查贓物來源，續追劉嫌犯行，呼籲被害人報案、指認。

據了解，蔡健塘棠大嫂開設記帳事務所，因參加協會，將公款寄放事務所，才存放鉅款，卻遭慣竊偷走，他們也希望早日追回遭竊現金、財物，對協會有所交代。

新北市劉姓司機近來一連五天在新莊中港地區連續侵入民宅偷竊，得手263餘萬，但被拘提到案時，身上只剩2萬7000元，警方續追贓款來源。（記者吳仁捷翻攝）

新北市劉姓司機近來一連五天在新莊中港地區連續侵入民宅偷竊，得手263餘萬，但被拘提到案時，身上只剩2萬7000元，警方續追贓款來源。（記者吳仁捷翻攝）

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