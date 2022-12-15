高雄林園16歲槍手突擊步槍掃射 網友驚：我還在玩Game

林園民宅槍擊案，警方起出疑似作案用「突擊步槍」。（民眾提供）

2022/12/15 18:22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區一間民宅12日遭槍擊，警方逮捕涉嫌開槍的16歲林姓槍手及接應張嫌，起出疑似作案用「突擊步槍」及子彈；林姓少年今天（15日）裁定收容。有網友自嘲「我16歲還在玩CS（網路遊戲）」，也有人說「一直讓他當不完的兵就有擦不完的槍」，更多人認為「看也知道是出來擔的」。

林嫌 、張嫌落網後對案情避重就輕，也沒說被教唆相關案情，林園分局今天表示，經檢察官向少年及家事法院、高雄地院聲請收容、覊押，法官裁定涉案人林姓少年裁定收容、張嫌裁定覊押。

請繼續往下閱讀...

林園區信義路一棟民宅12日凌晨發生槍擊案，一名全身偽裝槍手對民宅大門、2樓玻璃共射擊6槍，警方在案發12小時後逮捕16歲林姓槍手、張姓接應人及同行友人共5人。警方13日突破林嫌心防，起出疑似作案用「突擊步槍」已送往刑事局鑑定，員警私下透露，子彈無法射穿民宅鐵門，研判改造槍枝可能性大。

針對16歲少年涉及槍擊案，引起網友關切熱議，說「年紀越小火力越強大 台灣不怕打戰（仗）了」、「16歲我還在網咖請你吃芭樂……」，有人說「後面的人才是重點」、「這種出來頂的機率極大…」，也有網友揶揄槍枝氾濫「現在是不是去公所就有得領了」、「7-11雙證件可以領嗎」？

警方在破舊民宅起出疑似作案用長槍。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法