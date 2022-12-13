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    高雄16歲槍手認了 警方起出「突擊步槍」嚇一跳

    警方起出做案用「突擊步槍」及子彈等證物。（民眾提供）

    警方起出做案用「突擊步槍」及子彈等證物。（民眾提供）

    2022/12/13 19:03

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區一間民宅昨天遭槍擊，市警局專案小組12小時內逮捕16歲林姓槍手等5嫌，經漏夜偵訊死不認帳，警方下午突破心防，起出做案用「突擊步槍」，將送驗釐清殺傷力，林嫌少年對犯案動機仍守口如瓶，得進一步釐清。

    昨天凌晨3時許林園區信義路一間民宅遭一名槍手持槍射擊6槍，當時屋主不在家，槍擊未造成傷亡。案經林園警分局與刑警大隊共組專案小組，於12小時內逮捕涉案林姓未成年槍手、接應張姓犯嫌，逮捕現場還有其他3人，共有5人帶回漏夜偵訊。

    林姓槍手原堅稱已將涉案槍枝丟棄於東汕橋溝渠中，經專案小組連夜調閱上百支監視器，完整建構還原逃逸過程，釐清槍枝涉案前後棄置時間鏈、因果關係及動向，終突破林嫌心防，今天下午3時15 分在林園區港埔一路老舊民宅內，起獲做案突擊步槍一支，彈匣一個、子彈4發以及做案頭套，全案將移請高雄地檢署及少年及家事法院偵辦、審理。

    專案小組研判槍擊案遠因起於黃姓被害人與他人債務關係，日前黃男又與債務人酒後口角，引發這起槍擊警告案，不過林姓少年口風很緊，警方正蒐集證據突破。

    警方在老舊屋宅起出做案用長槍。（民眾提供）

    警方在老舊屋宅起出做案用長槍。（民眾提供）

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