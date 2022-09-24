服飾老闆經商失敗改開地下兵工廠 竟選在高速公路試槍

警方查扣改造長槍3把、改造短槍16把，以及模擬槍8把、子彈308發與槍枝零組件、改造工具一批等贓證物。（記者邱俊福翻攝；本報合成）

2022/09/24 10:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓服飾商多年前生意失敗，近幾年竟上網自學改槍技術，在高雄市大社工業區偏避鐵皮屋開地下兵工廠改造槍械，深夜大膽在高速公路駕車試槍，刑事局和高雄警方合力偵破，查扣19把長、短改造槍械、各式子彈300多顆，高雄地院依槍砲罪判刑11年4月，併科罰金36萬元。

判決指出，44歲的林姓男子原本是服飾商人，多年前生意失敗，積欠數百萬元債務，他上網學改造槍械，與友人分租偏避鐵皮屋改槍，但每把售價8萬至10萬元，高於市場行情，導致槍枝滯銷賣不掉。

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去年8月，警方獲報得知有歹徒深夜開車在高速公路試槍，調閱過濾相關資料後，鎖定林嫌涉有重嫌，經警方長期跟監，發現林嫌經常深夜到大社區一處鐵皮屋，清晨始離開，形跡可疑，經攻堅鐵皮屋，當場逮捕林嫌並起獲大批槍彈。

檢警方發現，林嫌購置用以改造的模擬槍即將用罄，自行開模訂製槍枝零組件，為強化槍枝威力，更以具高度專業及精密性的CNC車床切割、打磨圓鐵柱製成槍管，以鑽床刻拉膛線增加射擊穩定性。他為節省成本，以化學藥劑自行調配火藥，自行灌鉛填充空心彈頭製子彈，作工精細程度堪比專業兵工廠。

高雄地院審理時，林嫌坦承犯行，法官見他犯後坦承犯行，態度尚可，且沒有證據證明他製造、寄藏的槍彈、槍管曾涉及其他犯罪，依槍砲罪判刑11年4月，併科罰金36萬元，罰金部分得易服勞役，可上訴。

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