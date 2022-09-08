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    首頁　>　社會

    汽修廠、廢棄工廠當掩護 中警查到衝鋒槍、步槍等改造槍械

    朱嫌以汽修廠做掩護改槍，警方前往查緝。（警方提供）

    朱嫌以汽修廠做掩護改槍，警方前往查緝。（警方提供）

    2022/09/08 12:33

    〔記者許國楨／台中報導〕淨化選前治安，台中市警方配合全國同步肅槍專案，針對可能做為地下兵工廠處所展開清查，其中朱姓男子以經營的汽車修配廠做掩護，網購槍枝零件後改槍，另名張姓男子則以一處廢棄工廠做據點改槍，共計查獲包括衝鋒槍、步槍等改造槍械7把，經初驗均具殺傷力，訊後依槍砲罪嫌送辦。

    為肅清各式非法槍械，防制槍擊案件發生，同時淨化選前治安環境，警政署辦理111年「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，台中市警局在8月20日至9月2日專案期間同步執行，清查列管可能製（改）造非法槍械之工廠或倉庫等場所，另針對網路購買槍枝零組件之疑犯行加強蒐報。

    經統計，台中市刑大偵三隊接獲情資顯示，43歲朱姓犯嫌透過經營的汽車修理廠，合法掩飾非法，利用砂輪機、電鑽、車床機具等大量工具，私自改造槍械，而朱嫌遭警方查獲時，現場已有改造完成手槍、衝鋒槍及步槍各1枝，另有模擬槍、槍機半成品、撞針等物。

    此外，偵八隊也查獲28歲的張姓犯嫌，則是借用朋友的廢棄鐵皮工廠做為處所，使用改造槍械工具自行改造槍枝，現場查扣完成改造手槍1枝、半成品2枝等；警訊時朱嫌供稱，因對槍械很有興趣，才會透過網路購買各式零件改槍，純收藏把玩之用，另張嫌則坦承上網學改槍技術。

    但警方對兩人說詞存疑，訊後先將全案依槍砲罪嫌送辦，並持續追查槍枝流向，刨根溯源肅清不法；市警局表示，年底九合一選舉將屆，淨化選前社會治安為當前首要工作，持續秉持「槍械零容忍」立場與決心，全力查緝各式非法槍械及掃蕩改造槍械工廠，即時遏止非法槍枝流入市面，防範幫派分子擁槍自重，避免持槍滋事。

    朱嫌以汽修廠做掩護改槍，警方前往查緝。（警方提供）

    朱嫌以汽修廠做掩護改槍，警方前往查緝。（警方提供）

    警方查獲各式改造槍械。（警方提供）

    警方查獲各式改造槍械。（警方提供）

    警方查獲各式改造槍械。（警方提供）

    警方查獲各式改造槍械。（警方提供）

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