學甲88槍擊案鎖定槍手孔祥志 南檢發布通緝

台南檢警鎖定孔祥志是今年11月10日凌晨學甲區兩地共開槍88槍的槍手，因拘提未獲，南檢於6日發布通緝。（民眾提供）

2022/12/06 18:52

首次上稿 14:21

更新時間 18:52（增補孔祥志照片）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署於今年11月10日接獲台南市警局通報學甲區槍擊案後，當日立即分案，並由該署檢肅黑金專組主任檢察官與2位檢察官組成專案小組，積極指揮警方聯繫偵辦。檢方表示，經過連日追查，鎖定涉開槍者是1名50歲男子孔祥志，因拘提孔嫌無所獲，檢方在今天對孔嫌發布通緝。

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南檢與台南市警局專案小組連日來不分晝夜、抽絲剝繭，比對分析各項資料，鎖定在11月10日凌晨1時8分許，涉持槍在南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊58發子彈，及於同日凌晨3時6分在學甲區中正路市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍者，即為孔祥志。

專案小組檢察官認為孔男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪等罪嫌重大，核發拘票予以拘提，惟孔姓嫌犯於犯案後已逃亡而拘提未獲，南檢於12月6日上午發布通緝。

台南地檢署強調，會傾全力支援專案小組，檢察官與市警局的專案小組除隨時聯繫討論案件進度、交換意見外，團隊鍥而不捨、全力追緝，務必將不法之徒繩之以法，以維護社會秩序。

被台南檢警專案小組鎖定追緝的學甲區八十八槍涉案槍手孔祥志。（民眾提供）

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