涉詐領助理費案 檢調今約談高虹安和男友李忠廷

民眾黨新竹市長當選人高虹安，近來深陷國會助理費疑雲。（資料照）

2022/12/15 10:26

首次上稿：09:16

更新時間：10:26

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領國會議員助理費案，檢調近日除向立法院人事處調閱高辦申請公費助理相關清冊及單據，比對高辦前行政主任黃惠玟提供的薪資申報及「公積金」內帳，釐清是否吻合，另獲悉高在選前曾試圖聯繫黃惠玟等4名前、現任幹部；檢調今早兵分多路調閱相關資料及物證，首度約談高虹安及其男友李忠庭。

請繼續往下閱讀...

據了解，檢調掌握高虹安今早的行程，曾前往新竹科學園區，稍晚將抵達台北，前往北機站偵訊。

針對有無發動搜索？有沒有約談哪些人？前往哪些地方調閱資料？台北地檢署就相關偵查細節，今早僅表示，「案件偵辦中，不予證實」。

高虹安於選前被爆出涉及國會議員助理費案後，來自高辦及民眾黨內部的傳聞即不斷外流；檢調獲悉，高疑似曾試圖聯繫黃惠玟、曾遭外界質疑薪資及捐款疑點的高辦前主任「神龍Z9」吳達偉等2名前幹部；2名現任高辦幹部，包括高辦主任陳奐宇、現任行政主任黃玲惠，也是高頻繁聯繫的對象。

高虹安頻繁聯繫2名現任辦公室幹部，可能基於公務需求，尚在常理之中，至於已離開高辦的黃惠玟及吳達偉，高倘若試圖聯繫2人，有無特別的原因？是否談及公費助理薪資申報等相關議題？目前高辦前、現任4名幹部之中，僅黃惠玟1人已被檢調約談，其餘3人均還未被約談，相關疑點將待檢調約談完前、現任高辦幹部及助理後，才能真相大白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法