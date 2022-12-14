男士官讓小三懷孕卻分手 妻向連長告狀...他被記2大過

賴姓男士官偷吃同樣已婚的小三，被軍方記2大過，賴男雖提告抗罰，北高行認為軍方懲處沒有問題，判賴男敗訴。（示意圖）

2022/12/14 10:28

〔記者溫于德／台北報導〕陸軍金門防衛指揮部賴姓男士官與同樣已婚的小三交往並於去年2月上床，他卻在得知小三懷孕後決定分手，後來是小三告知他已經流產的訊息被賴妻看到，賴妻向連長告狀，賴男被記2支大過，賴男不服提告，台北高等行政法院認為懲處沒有問題，判賴男敗訴。可上訴。

判決指，賴男認為軍方未考量他犯後勇於承擔責任，也已取得太太原諒，加上他在軍中服役近10年，考績均都是甲等，不能因為這次事件就記他2大過，否則違反比例原則，請求撤罰。

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但軍方指賴男不顧已婚身分與小三交往又發生性關係，還在小三懷孕後分手，屬於「違反不當情感關係」的違失行為，且賴男身為士官領導幹部，時常在第一線與官兵親身接觸，卻逾越忠誠軍風以及軍人該有的品德紀律、禮節等，所以記他2大過沒有問題。

北高行認為，2020年底賴男認識小三也發生性關係，卻在得知小三懷孕後，賴男決定回歸家庭，後經小三通知流產，賴男、小三仍保持聯絡，直到賴妻今年初瀏覽先生的臉書訊息，姦情才曝光，賴男卻選擇逃避妻子，賴妻才會向連長告狀。

北高行也說，小三多次傳訊息稱：「我和寶寶一樣是被犧牲的那一方」、「不顧我們母女的死活，然後再來訴說你有多少遺憾」、「多少次我自我放棄，想放棄生命，但也和你沒關係了」等語。

北高行最後審酌賴男不否認婚外情，且軍方經召開評議會審酌賴男一切情狀後記他2過，未有裁量怠惰之情，所以懲處沒有問題，判他敗訴。

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