為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男士官讓小三懷孕卻分手 妻向連長告狀...他被記2大過

    賴姓男士官偷吃同樣已婚的小三，被軍方記2大過，賴男雖提告抗罰，北高行認為軍方懲處沒有問題，判賴男敗訴。（示意圖）

    賴姓男士官偷吃同樣已婚的小三，被軍方記2大過，賴男雖提告抗罰，北高行認為軍方懲處沒有問題，判賴男敗訴。（示意圖）

    2022/12/14 10:28

    〔記者溫于德／台北報導〕陸軍金門防衛指揮部賴姓男士官與同樣已婚的小三交往並於去年2月上床，他卻在得知小三懷孕後決定分手，後來是小三告知他已經流產的訊息被賴妻看到，賴妻向連長告狀，賴男被記2支大過，賴男不服提告，台北高等行政法院認為懲處沒有問題，判賴男敗訴。可上訴。

    判決指，賴男認為軍方未考量他犯後勇於承擔責任，也已取得太太原諒，加上他在軍中服役近10年，考績均都是甲等，不能因為這次事件就記他2大過，否則違反比例原則，請求撤罰。

    但軍方指賴男不顧已婚身分與小三交往又發生性關係，還在小三懷孕後分手，屬於「違反不當情感關係」的違失行為，且賴男身為士官領導幹部，時常在第一線與官兵親身接觸，卻逾越忠誠軍風以及軍人該有的品德紀律、禮節等，所以記他2大過沒有問題。

    北高行認為，2020年底賴男認識小三也發生性關係，卻在得知小三懷孕後，賴男決定回歸家庭，後經小三通知流產，賴男、小三仍保持聯絡，直到賴妻今年初瀏覽先生的臉書訊息，姦情才曝光，賴男卻選擇逃避妻子，賴妻才會向連長告狀。

    北高行也說，小三多次傳訊息稱：「我和寶寶一樣是被犧牲的那一方」、「不顧我們母女的死活，然後再來訴說你有多少遺憾」、「多少次我自我放棄，想放棄生命，但也和你沒關係了」等語。

    北高行最後審酌賴男不否認婚外情，且軍方經召開評議會審酌賴男一切情狀後記他2過，未有裁量怠惰之情，所以懲處沒有問題，判他敗訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    家暴父醉酒失控 竟趁軍職女兒洗澡時在浴室門口放火想燒死她
    2022/12/08 10:24

    家暴父醉酒失控 竟趁軍職女兒洗澡時在浴室門口放火想燒死她
    大搞軍中戀！女兵出軌人夫徹夜甜蜜通話挨告 法官判賠15萬
    2022/06/16 17:44

    大搞軍中戀！女兵出軌人夫徹夜甜蜜通話挨告 法官判賠15萬

    八德擴大買氣爆棚 3誘因大獲青睞
    軍人夫退伍半年仍放「么八假」 妻揪出原來都住小三家
    2021/12/17 12:38

    軍人夫退伍半年仍放「么八假」 妻揪出原來都住小三家
    職業軍人被抓姦 賠償金700萬想降為30萬法官說「想得美！」
    2020/01/21 06:16

    職業軍人被抓姦 賠償金700萬想降為30萬法官說「想得美！」

    台灣商用車冠軍 FUSO汰舊換新推優惠
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播