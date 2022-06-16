大搞軍中戀！女兵出軌人夫徹夜甜蜜通話挨告 法官判賠15萬

楊女與洪男是職業軍人，各有婚姻，卻於軍營內交往，甚至通宵講電話6小時。（示意圖）

2022/06/16 17:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕國軍某單位的洪姓軍人、楊姓女兵，各自有婚姻，卻於營區內大搞婚外情，甚至整夜講電話，鬧得沸沸揚揚，「軍中大家都在傳」，楊女甚至親手寫「寶貝愛你哦」、「老公我愛你」字條，給洪男放在軍人識別證內，軍隊監察官也介入調查，楊女全盤否認，法官卻認為，兩人「身為職業軍人，卻在極重男女分際之軍營內過從甚密，不僅引人注目非議，更曾有深夜通話6小時」，判決楊女應賠償洪男元配15萬元，可上訴。

判決書指出，洪男是職業軍人，其妻控告丈夫的同袍楊女，索賠60萬元，理由是楊女與洪男，從去年（2021年）6月交往，2人在外同居，導致洪男要與元配離婚，元配為此以淚洗面，更暴瘦6公斤，楊女則辯稱，兩人為軍中同僚，並無交往或任何逾越正當交友行為，縱有曖昧，也非情節重大。

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台中地院認為，洪男把楊女寫的字條，「最愛最愛你，我的小壞蛋」、「寶貝愛你哦」、「老公我愛你」，夾在軍中識別證內，楊女卻說，這是她寫給自己丈夫，因丈夫涉入毒品案，她寫字條鼓勵丈夫自新，隨手交給洪男保管，不過，法院卻發現，楊女的丈夫並未涉入毒品案，楊女又改稱，這是寫給涉入毒品案的姑姑，法官認為辯詞不足採信。

法官傳喚證人，洪男的同袍說，軍中相當看中男女分際，楊女與洪男都各自有婚姻，卻連休息時間都會聚在一起，相處曖昧，「軍中大家都在傳」。

另外，與楊女同寢室的女兵也作證說，她與楊女睡上舖，兩人睡隔壁床，某天清晨5點多，楊女的行動電話掉下來，她幫忙撿起來，見到螢幕是楊女與洪男通話中的畫面，通話時間是6個多小時，另外，該部隊的監察官調查顯示，兩人也確實有長時間通話。

法官認為，綜合上述證據可知，楊女與洪男身為職業軍人，卻在極重男女分際之軍營內過從甚密，不僅引人注目非議，更曾有深夜通話6小時，至楊女睡著而不自覺的情形（講電話講到睡著），楊女還寫「寶貝愛你哦」、「老公我愛你」等字條給洪男， 兩人確有逾越一般男女分際之不當交往，判決楊女應賠償原判15萬元，可上訴。

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