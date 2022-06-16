為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大搞軍中戀！女兵出軌人夫徹夜甜蜜通話挨告 法官判賠15萬

    楊女與洪男是職業軍人，各有婚姻，卻於軍營內交往，甚至通宵講電話6小時。（示意圖）

    楊女與洪男是職業軍人，各有婚姻，卻於軍營內交往，甚至通宵講電話6小時。（示意圖）

    2022/06/16 17:44

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國軍某單位的洪姓軍人、楊姓女兵，各自有婚姻，卻於營區內大搞婚外情，甚至整夜講電話，鬧得沸沸揚揚，「軍中大家都在傳」，楊女甚至親手寫「寶貝愛你哦」、「老公我愛你」字條，給洪男放在軍人識別證內，軍隊監察官也介入調查，楊女全盤否認，法官卻認為，兩人「身為職業軍人，卻在極重男女分際之軍營內過從甚密，不僅引人注目非議，更曾有深夜通話6小時」，判決楊女應賠償洪男元配15萬元，可上訴。

    判決書指出，洪男是職業軍人，其妻控告丈夫的同袍楊女，索賠60萬元，理由是楊女與洪男，從去年（2021年）6月交往，2人在外同居，導致洪男要與元配離婚，元配為此以淚洗面，更暴瘦6公斤，楊女則辯稱，兩人為軍中同僚，並無交往或任何逾越正當交友行為，縱有曖昧，也非情節重大。

    台中地院認為，洪男把楊女寫的字條，「最愛最愛你，我的小壞蛋」、「寶貝愛你哦」、「老公我愛你」，夾在軍中識別證內，楊女卻說，這是她寫給自己丈夫，因丈夫涉入毒品案，她寫字條鼓勵丈夫自新，隨手交給洪男保管，不過，法院卻發現，楊女的丈夫並未涉入毒品案，楊女又改稱，這是寫給涉入毒品案的姑姑，法官認為辯詞不足採信。

    法官傳喚證人，洪男的同袍說，軍中相當看中男女分際，楊女與洪男都各自有婚姻，卻連休息時間都會聚在一起，相處曖昧，「軍中大家都在傳」。

    另外，與楊女同寢室的女兵也作證說，她與楊女睡上舖，兩人睡隔壁床，某天清晨5點多，楊女的行動電話掉下來，她幫忙撿起來，見到螢幕是楊女與洪男通話中的畫面，通話時間是6個多小時，另外，該部隊的監察官調查顯示，兩人也確實有長時間通話。

    法官認為，綜合上述證據可知，楊女與洪男身為職業軍人，卻在極重男女分際之軍營內過從甚密，不僅引人注目非議，更曾有深夜通話6小時，至楊女睡著而不自覺的情形（講電話講到睡著），楊女還寫「寶貝愛你哦」、「老公我愛你」等字條給洪男， 兩人確有逾越一般男女分際之不當交往，判決楊女應賠償原判15萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    阿兵哥闖長官辦公室偷餅乾、罐頭稱止飢被送辦 法官判拘役10天
    2022/06/16 15:49

    阿兵哥闖長官辦公室偷餅乾、罐頭稱止飢被送辦 法官判拘役10天
    「你躺下來比較會夾」車震錄到喘息聲 小三辯和人夫「只有抱抱」
    2022/06/08 14:50

    「你躺下來比較會夾」車震錄到喘息聲 小三辯和人夫「只有抱抱」

    大空間爭席入主！坐忘山獲頂客收藏
    小三挨告搬「法官不認配偶權」判決當擋箭牌 士院拒甩仍判賠20萬
    2022/06/07 10:52

    小三挨告搬「法官不認配偶權」判決當擋箭牌 士院拒甩仍判賠20萬
    軍人夫退伍半年仍放「么八假」 妻揪出原來都住小三家
    2021/12/17 12:38

    軍人夫退伍半年仍放「么八假」 妻揪出原來都住小三家

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播