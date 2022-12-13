中科院爆集體貪污弊案 中校先收賄26萬才退伍

國家中山科學研究院爆集體貪污弊案，中校先收賄26萬才退伍。（資料照）

2022/12/13 19:25

〔記者楊國文／台北報導〕國家中山科學研究院技正楊璨璵、退役中校張吉本等人，15年前被查獲涉嫌收賄，並於承辦採購案時勾結特定廠商圍標，張男還在2006年退伍前收賄26萬元才辦理退伍；高等法院依貪污治罪條例的違背職務收賄罪，判張男4年2月，楊璨璵收賄不法高達250萬元，被重判5年2月，技術員曾双銘判刑2年8月、另名技術員王漢能因認罪，被輕判2年徒刑、緩刑5年。還可上訴。

判決指出，楊璨璵自1977年到2011年擔任中科院科技聘用技正，他於2005至2007年間，經手6標案擔任需求單位代表，竟與多位廠商勾結，洩漏標案規格、價格、主導廠商間圍標，由廠商間協議配合以求取楊男指定的廠商得標，再由楊男在驗收時護航，等到中科院撥款，廠商再交付賄款給楊男，總計取得185萬9298元賄款；另外，楊男偷盜中科院的濾波片、冷指管等料件，透過廠商對外販售給不知情廠家，因此獲得轉售款 64萬6067 元。楊男雖否認犯罪，但高院認定說詞不實，將他重判5年2月、褫奪公權3年。

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曾双銘則是從1985年起至2008年間擔任中科院雇用技術員，他在2005年執行中科院「雷射光窗」計畫，採購KOVAR（鎳鈷鐵合金）料件，跳過採購程序，先讓蔡姓廠商製作交貨，為掩飾不法，因此以辦理採購案，包裝包含蔡先行交貨的料件及其他料件的採購，等到蔡得標後，再用蔡先行交貨的中古品，及中科院之庫存品，交由蔡提交充當新品，曾男再於驗收時護航。事成後，蔡扣除實際製造部分料件的成本後，允諾將20萬餘元標案款供曾支用，曾以此方式請蔡支付實驗室所需的投影機等設備費用共13萬多元。

王漢能與曾双銘職位相同，都是雇用技術員，2000年至2002年間，經手5標案擔任需求單位代表，與廠商蔡男勾結，共取得57萬多元賄款。由於王男在高院審理時認罪，且繳回全部犯罪所得，獲輕判2年徒刑、緩刑5年。

張吉本則是從1982年至2006年任職中科院，退伍前擔任中校。張於2006年退伍前經手2標案，竟與楊姓女廠商勾結，取得26萬賄款後退伍。張在高院審理時否認犯行，但高院不採信，判刑4年2月。

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