為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北警戴耶誕帽值勤挨轟 侯友宜：緩和警力過多的氣氛

    在歡樂耶誕城周邊執勤的警察戴上耶誕帽，引發爭議。圖為新北市長侯友宜視察歡樂耶誕城安全維護工作。（圖由新北市政府提供）

    在歡樂耶誕城周邊執勤的警察戴上耶誕帽，引發爭議。圖為新北市長侯友宜視察歡樂耶誕城安全維護工作。（圖由新北市政府提供）

    2022/12/12 10:42

    相關新聞

    新北耶誕城戴耶誕帽執勤 警接力發文抱怨

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北歡樂耶誕城上週末連續2天舉辦巨星耶誕演唱會，吸引成千上萬民眾到場參與，市府派出大批警力維持秩序，卻有警察抱怨執勤時被迫戴上耶誕帽，宛如「小丑」，引發爭議。對此，警察出身的新北市長侯友宜今天表示，警察為了維護安全，增加閃光燈、警示燈等配備，同時戴上耶誕帽融入現場，緩和警力過多的氣氛，一切都是為了安全。

    有基層警察在臉書粉專「靠北police」貼文，質疑為何站在耶誕城執勤的員警要戴耶誕帽？難道為了配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮？那維安協助擴大臨檢、攻堅，也穿得跟耶誕老人一樣好了；有人覺得愚蠢、滑稽，還有人說，「我們是來到酒店、牛郎店嗎？」

    侯友宜今天出席教育局記者會受訪表示，新北歡樂耶誕城因為辦得很好，吸引全國民眾或國際人士到新北市欣賞耶誕城之美，從11月11日開城至今，吸引580萬人次參訪，每場活動最重要的就是安全，最辛苦的則是警察弟兄。

    侯友宜說，光是週末2天巨星耶誕演唱會就動用1140名警察，在第一線維護安全、進行交通疏導，警察盡心盡力，真的好辛苦，他非常感動，為了維護安全，警察在配備上增加閃光燈、警示燈，同時戴上耶誕帽融入現場，緩和警力過多的氣氛，一切都是為了安全，讓民眾在服勤過程備感溫馨。

    「警察同仁辛苦了！」侯友宜強調，所有來歡樂耶誕城參觀的好朋友都覺得很開心，因為交通順暢、一切安全，這是市府想要達成的目的，謝謝警察弟兄的辛苦，讓他非常感動。

    新北歡樂耶誕城吸引大批民眾參觀，警方出動超過千名警力維持秩序與疏導交通，並戴上耶誕帽融入現場節慶氣氛。（圖由新北市政府提供）

    新北歡樂耶誕城吸引大批民眾參觀，警方出動超過千名警力維持秩序與疏導交通，並戴上耶誕帽融入現場節慶氣氛。（圖由新北市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北耶誕城戴耶誕帽執勤 警接力發文抱怨
    2022/12/12 10:50

    新北耶誕城戴耶誕帽執勤 警接力發文抱怨
    新北耶誕城點燈 侯友宜與「五堅情」扮萌合照
    2022/12/11 21:19

    新北耶誕城點燈 侯友宜與「五堅情」扮萌合照

    台灣商用車冠軍 FUSO汰舊換新推優惠
    新北耶誕城萬頭攢動 570「DJ警察」維護安全、交通
    2022/12/10 23:17

    新北耶誕城萬頭攢動 570「DJ警察」維護安全、交通
    記取梨泰院教訓 歡樂耶誕城演唱會特製救護牌及提示燈
    2022/12/10 12:43

    記取梨泰院教訓 歡樂耶誕城演唱會特製救護牌及提示燈

    展現永續績效 台新金5度蟬聯DJSI世界指數
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播