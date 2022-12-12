新北警戴耶誕帽值勤挨轟 侯友宜：緩和警力過多的氣氛

在歡樂耶誕城周邊執勤的警察戴上耶誕帽，引發爭議。圖為新北市長侯友宜視察歡樂耶誕城安全維護工作。（圖由新北市政府提供）

2022/12/12 10:42

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新北耶誕城戴耶誕帽執勤 警接力發文抱怨

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北歡樂耶誕城上週末連續2天舉辦巨星耶誕演唱會，吸引成千上萬民眾到場參與，市府派出大批警力維持秩序，卻有警察抱怨執勤時被迫戴上耶誕帽，宛如「小丑」，引發爭議。對此，警察出身的新北市長侯友宜今天表示，警察為了維護安全，增加閃光燈、警示燈等配備，同時戴上耶誕帽融入現場，緩和警力過多的氣氛，一切都是為了安全。

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有基層警察在臉書粉專「靠北police」貼文，質疑為何站在耶誕城執勤的員警要戴耶誕帽？難道為了配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮？那維安協助擴大臨檢、攻堅，也穿得跟耶誕老人一樣好了；有人覺得愚蠢、滑稽，還有人說，「我們是來到酒店、牛郎店嗎？」

侯友宜今天出席教育局記者會受訪表示，新北歡樂耶誕城因為辦得很好，吸引全國民眾或國際人士到新北市欣賞耶誕城之美，從11月11日開城至今，吸引580萬人次參訪，每場活動最重要的就是安全，最辛苦的則是警察弟兄。

侯友宜說，光是週末2天巨星耶誕演唱會就動用1140名警察，在第一線維護安全、進行交通疏導，警察盡心盡力，真的好辛苦，他非常感動，為了維護安全，警察在配備上增加閃光燈、警示燈，同時戴上耶誕帽融入現場，緩和警力過多的氣氛，一切都是為了安全，讓民眾在服勤過程備感溫馨。

「警察同仁辛苦了！」侯友宜強調，所有來歡樂耶誕城參觀的好朋友都覺得很開心，因為交通順暢、一切安全，這是市府想要達成的目的，謝謝警察弟兄的辛苦，讓他非常感動。

新北歡樂耶誕城吸引大批民眾參觀，警方出動超過千名警力維持秩序與疏導交通，並戴上耶誕帽融入現場節慶氣氛。（圖由新北市政府提供）

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