為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北耶誕城警戴耶誕帽值勤 基層接力發文抱怨

    昨在匿名臉書粉專「靠北police」有警察基層批評，「為什麼站在耶誕城執勤的員警就要戴聖誕帽？」發文也指出「為了配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮喔？那維安出去外面協助擴大臨檢、攻堅也穿得跟聖誕老人一樣好了」。（圖擷自臉書）

    昨在匿名臉書粉專「靠北police」有警察基層批評，「為什麼站在耶誕城執勤的員警就要戴聖誕帽？」發文也指出「為了配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮喔？那維安出去外面協助擴大臨檢、攻堅也穿得跟聖誕老人一樣好了」。（圖擷自臉書）

    2022/12/12 07:44

    〔即時新聞／綜合報導〕新北歡樂耶誕城活動開幕迄今，已投入警力、民力超過萬人次，近日則有一些警察基層在社群發文抱怨，質疑「是哪個決策者要求我們台灣警察在執勤時頭戴聖誕帽的？」、「我們可是警察，不是小丑啊」，有人甚至酸「如果自己加聖誕老人的鞋子…可以記嘉獎嗎」。新北市警局公關室則在留言區做出相關回應。

    昨日在匿名臉書粉專「靠北police」有警察基層批評，「為什麼站在耶誕城執勤的員警就要戴聖誕帽？請問《警察服制條例》哪條有規定、哪項法源依據說要戴那種帽子執勤的？」，他在發文中指出，「為了配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮喔?那維安出去外面協助擴大臨檢、攻堅也穿得跟聖誕老人一樣好了」、「要是交整到一半的員警，突然要在現場處理快打或者強制作為的逮捕動作，邊戴著那蠢帽邊大喊『停車、趴下』，或上前壓制上銬時的那畫面有多愚蠢、滑稽」，並嗆「我們是來到酒店、牛郎店了是不是」。

    對此發文，新北市警局公關室主任彭正中在底下留言表示「如果沒辦法和民眾站在一起，讓他們感同身受的話，那就失去意義了」，他並列舉出4點說明及附上相關新聞露出，包含「感謝每位辛苦執勤的同仁，但我們希望可以讓更多民眾知道我們努力的付出與成果，並非默默行善」、「本次規劃歡樂耶誕城執勤同仁戴耶誕帽，係讓執勤員警融入歡樂耶誕城活動的一環，並增加辨識度」、「本次勤務係鑑於韓國梨泰院踩踏事件殷鑑，由警察局內勤支援外勤方式，號召百餘名內勤幹部加入維安」、「執勤戴耶誕帽同仁均係警察局內勤幹部，非第一線外勤警力」等。

    不過在該則發文底下，粉專小編也表示「其實小編想說...你們連牛郎都不如...超勤加班費一小時最多也不到300...」，也有其他人留言表示「警察作秀跟綜藝化也不是一、二天的事了」、「之前曾經有同學在新北被督導，因為開巡邏車時沒一直戴著警便帽，申誡一次」、「這個時候突然就不會有官來吠怎麼沒戴小帽了」、「職業尊嚴蕩然無存」、「宗教這麼自由的機關，下次媽祖遶境希望也比照開放各家宮廟的帽子自由戴不要雙標嘿」等。

    後續也有其他人透過粉專發文，拜託某局長趕快退休，並嗆「耶誕城警察戴老公公帽子，你的公關新聞戰打得很棒，但你知不知道，戴帽子有9/10以上的警察都在罵嗎？」，也有人無奈表示「不知道要怎麼靠北了，只能說，可憐啊」。在相關發文底下也是砲聲隆隆，留言嗆「新北歡樂撒旦城有記得把巡邏車有改裝成雪橇嗎？」、「明年不止騎警隊，額外擴編麋鹿隊」、「買帽子的經費是誰贊助的？」，也有人表示「這樣算不算宗教歧視？佛教道教節日遶境就要管制甚至驅離，基督天主教的節日就要換上他們帽子，建議下次關聖帝君或玄天上帝誕辰時，也能比照這次所有人畫臉譜拿鯊魚劍」。

    警察在耶誕城周邊值勤，被要求戴耶誕帽引發基層不滿，有人甚至P圖並狂酸「好啦!都給你們這些戴帽子的戴帽子就好了啦!!!!!」。（圖擷自臉書）

    警察在耶誕城周邊值勤，被要求戴耶誕帽引發基層不滿，有人甚至P圖並狂酸「好啦!都給你們這些戴帽子的戴帽子就好了啦!!!!!」。（圖擷自臉書）

    警察在耶誕城周邊值勤，被要求戴耶誕帽引發基層不滿。（也有人留言嗆「新北歡樂撒旦城有記得把巡邏車有改裝成雪橇嗎？」、「明年不止騎警隊，額外擴編麋鹿隊」、「買帽子的經費是誰贊助的？」圖擷自臉書）

    警察在耶誕城周邊值勤，被要求戴耶誕帽引發基層不滿。（也有人留言嗆「新北歡樂撒旦城有記得把巡邏車有改裝成雪橇嗎？」、「明年不止騎警隊，額外擴編麋鹿隊」、「買帽子的經費是誰贊助的？」圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北耶誕城萬頭攢動 570「DJ警察」維護安全、交通
    2022/12/10 23:17

    新北耶誕城萬頭攢動 570「DJ警察」維護安全、交通
    《台中》值勤自保 警自製防疫勤務帽
    2021/06/09 05:30

    《台中》值勤自保 警自製防疫勤務帽
    中市員警自掏腰包買安全帽？警局長：今年會全部補齊
    2020/06/16 12:58

    中市員警自掏腰包買安全帽？警局長：今年會全部補齊
    警用勤務帽加裝LED 夜間巡邏好安心
    2014/08/27 17:05

    警用勤務帽加裝LED 夜間巡邏好安心
    便服交警開單 法官裁定免罰
    2010/10/23 06:00

    便服交警開單 法官裁定免罰
    波麗士迷 買警服上街執勤
    2009/06/28 06:00

    波麗士迷 買警服上街執勤
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播