新北耶誕城警戴耶誕帽值勤 基層接力發文抱怨

昨在匿名臉書粉專「靠北police」有警察基層批評，「為什麼站在耶誕城執勤的員警就要戴聖誕帽？」發文也指出「為了配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮喔？那維安出去外面協助擴大臨檢、攻堅也穿得跟聖誕老人一樣好了」。（圖擷自臉書）

2022/12/12 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕新北歡樂耶誕城活動開幕迄今，已投入警力、民力超過萬人次，近日則有一些警察基層在社群發文抱怨，質疑「是哪個決策者要求我們台灣警察在執勤時頭戴聖誕帽的？」、「我們可是警察，不是小丑啊」，有人甚至酸「如果自己加聖誕老人的鞋子…可以記嘉獎嗎」。新北市警局公關室則在留言區做出相關回應。

昨日在匿名臉書粉專「靠北police」有警察基層批評，「為什麼站在耶誕城執勤的員警就要戴聖誕帽？請問《警察服制條例》哪條有規定、哪項法源依據說要戴那種帽子執勤的？」，他在發文中指出，「為了配合喜氣洋洋的節慶就要那樣裝扮喔?那維安出去外面協助擴大臨檢、攻堅也穿得跟聖誕老人一樣好了」、「要是交整到一半的員警，突然要在現場處理快打或者強制作為的逮捕動作，邊戴著那蠢帽邊大喊『停車、趴下』，或上前壓制上銬時的那畫面有多愚蠢、滑稽」，並嗆「我們是來到酒店、牛郎店了是不是」。

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對此發文，新北市警局公關室主任彭正中在底下留言表示「如果沒辦法和民眾站在一起，讓他們感同身受的話，那就失去意義了」，他並列舉出4點說明及附上相關新聞露出，包含「感謝每位辛苦執勤的同仁，但我們希望可以讓更多民眾知道我們努力的付出與成果，並非默默行善」、「本次規劃歡樂耶誕城執勤同仁戴耶誕帽，係讓執勤員警融入歡樂耶誕城活動的一環，並增加辨識度」、「本次勤務係鑑於韓國梨泰院踩踏事件殷鑑，由警察局內勤支援外勤方式，號召百餘名內勤幹部加入維安」、「執勤戴耶誕帽同仁均係警察局內勤幹部，非第一線外勤警力」等。

不過在該則發文底下，粉專小編也表示「其實小編想說...你們連牛郎都不如...超勤加班費一小時最多也不到300...」，也有其他人留言表示「警察作秀跟綜藝化也不是一、二天的事了」、「之前曾經有同學在新北被督導，因為開巡邏車時沒一直戴著警便帽，申誡一次」、「這個時候突然就不會有官來吠怎麼沒戴小帽了」、「職業尊嚴蕩然無存」、「宗教這麼自由的機關，下次媽祖遶境希望也比照開放各家宮廟的帽子自由戴不要雙標嘿」等。

後續也有其他人透過粉專發文，拜託某局長趕快退休，並嗆「耶誕城警察戴老公公帽子，你的公關新聞戰打得很棒，但你知不知道，戴帽子有9/10以上的警察都在罵嗎？」，也有人無奈表示「不知道要怎麼靠北了，只能說，可憐啊」。在相關發文底下也是砲聲隆隆，留言嗆「新北歡樂撒旦城有記得把巡邏車有改裝成雪橇嗎？」、「明年不止騎警隊，額外擴編麋鹿隊」、「買帽子的經費是誰贊助的？」，也有人表示「這樣算不算宗教歧視？佛教道教節日遶境就要管制甚至驅離，基督天主教的節日就要換上他們帽子，建議下次關聖帝君或玄天上帝誕辰時，也能比照這次所有人畫臉譜拿鯊魚劍」。

警察在耶誕城周邊值勤，被要求戴耶誕帽引發基層不滿，有人甚至P圖並狂酸「好啦!都給你們這些戴帽子的戴帽子就好了啦!!!!!」。（圖擷自臉書）

警察在耶誕城周邊值勤，被要求戴耶誕帽引發基層不滿。（也有人留言嗆「新北歡樂撒旦城有記得把巡邏車有改裝成雪橇嗎？」、「明年不止騎警隊，額外擴編麋鹿隊」、「買帽子的經費是誰贊助的？」圖擷自臉書）

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