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    警戴耶誕帽執勤引熱議 新北市警局：盼拉近警民距離

    市警局回應，需要戴聖誕帽的只有內勤幹部，外勤同仁因勤務複雜，不需要戴聖誕帽值勤。（記者徐聖倫翻攝）

    市警局回應，需要戴聖誕帽的只有內勤幹部，外勤同仁因勤務複雜，不需要戴聖誕帽值勤。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/12/12 10:48

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    新北耶誕城戴耶誕帽執勤 警接力發文抱怨

    〔記者徐聖倫／新北報導〕目前正值一年一度的的新北耶誕城活動，今年警方執勤時戴上紅色耶誕帽，卻傳出有員警講重話「我們是警察不是小丑」，但也有民眾覺得難得看到這麼可愛的警察，相關討論在網路上發酵。新北市警局公關室表示，同仁的意見都會尊重，這次戴耶誕帽也是希望拉近與民眾距離，另只有警局內勤幹部要戴耶誕帽，外勤同仁則不用。

    有基層同仁在臉書上抱怨，戴耶誕帽沒有法源依據，乾脆以後出勤攻堅穿得像耶誕老人一樣，直呼戴耶誕帽若遇危急狀況，真要祭出強勢作為時，那當下的樣子看起來有「多愚蠢」，但也有民眾接受媒體採訪時說，很少看到警方這麼親民的形象，確實有幫耶誕城加分。

    市警局公關室強調，戴上耶誕帽是為了拉近與民眾距離，讓員警也成為耶誕城活動的一環，能夠以歡愉的氣氛來值勤，而戴帽僅限內勤同仁，外勤同仁因有更多需要強勢作為的勤務，所以不須戴帽。

    市警局公關室4點回應如下：

    1、很感謝每位辛苦執勤的同仁，因為大家認真執勤，讓新北耶誕城勤務迄今都能順利完成，每位同仁的努力與辛勞我們都看見了，但我們希望可以讓更多民眾知道我們努力的付出與成果，並非默默行善，有大家如此努力的付出，當然也需要最大化的成果來作為回報。

    2、本次規劃歡樂耶誕城執勤同仁戴耶誕帽，係讓執勤員警融入歡樂耶誕城活動的一環，並增加辨識度，也讓同仁能在歡愉的氣氛下來執行勤務，與民眾同樂共度，執勤過程民眾反應熱烈、要求合照，有效促進警民互動，市長侯友宜接受媒體聯訪時對此亦表示肯定。

    3、本次勤務係鑑於韓國梨泰院踩踏事件殷鑑，在確保不影響轄區分局維持治安的警力量能的情況下，由警察局內勤支援外勤方式，號召百餘名內勤幹部加入維安，強化部署預防踩踏事件。

    4、執勤戴耶誕帽同仁均係警察局內勤幹部，非第一線外勤警力，在此敘明。

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