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    尖石後山派出所將裁併？ 竹縣警局：聯合執勤不縮減警力

    新竹縣尖石鄉後山近日傳出派出所將裁併的消息，引發關切，橫山警分局表示，玉峰（支援宇老）、秀巒、泰崗等3個所共16名警力，將採聯合執勤方式，提高見警率，請民眾勿過度擔心。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣尖石鄉後山近日傳出派出所將裁併的消息，引發關切，橫山警分局表示，玉峰（支援宇老）、秀巒、泰崗等3個所共16名警力，將採聯合執勤方式，提高見警率，請民眾勿過度擔心。（記者廖雪茹攝）

    2022/12/11 16:21

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉近日傳出鄉內派出所將裁併的消息，引發鄉民關切，經警察局與鄉公所、民意代表討論，達成不併所也不縮減警力的共識，但玉峰、秀巒、泰崗等3個派出所共16名警力，將採聯合執勤方式，提高見警率，請民眾勿過度擔心。

    尖石鄉後山近日傳言派出所將裁併聯合執勤，恐影響部落治安，經地方人士關切，橫山警分局長郭耀男日前率隊到鄉公所召開說明會，包括鄉長曾國大、縣議員劉建民、多位鄉民代表及村長等出席，會中達成幾點建議。

    縣議員劉建民表示，尖石鄉幅員廣大，占新竹縣面積約3分之1，秀巒、玉峰派出所兩地車程要1小時，加上轄內觀光景點遊客多，倘若合併距離太遠，不利於治安維護及為民服務。

    橫山警分局表示，經討論達成共識，首先是玉峰所（警力支援宇老所）、秀巒所、泰崗所並無併所規劃，仍有員警執勤，但為符合公務員每日服勤時數不得超過12小時等規定，未來將以玉峰和秀巒兩派出所為主，斟酌部落治安熱點、轄區特性、觀光發展、警勤分配來實施聯合執勤，提高見警率。

    其次，橫山警分局允諾警力不會縮減，未來會朝增加警力來努力；同時也會向上級反應原鄉警力不足，建議增加錄取原民警察。另外，尖石鄉不時發生遭偷倒廢棄物等情事，加上鄉內治安熱點尚無監視器，劉建民表示將向縣府反應爭取增設，以達犯罪赫阻的效果。

    尖石鄉後山近日傳言派出所將裁併聯合執勤，恐影響部落治安，橫山警分局長郭耀男日前率隊到鄉公所召開說明會，包括鄉長曾國大、縣議員劉建民、多位鄉民代表及村長等出席，會中達成幾點建議。 （劉建民提供）

    尖石鄉後山近日傳言派出所將裁併聯合執勤，恐影響部落治安，橫山警分局長郭耀男日前率隊到鄉公所召開說明會，包括鄉長曾國大、縣議員劉建民、多位鄉民代表及村長等出席，會中達成幾點建議。 （劉建民提供）

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