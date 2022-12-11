擄人勒贖300萬？其實是詐騙集團黑吃黑

警方在新北市三峽區某汽車旅館將粘、郝等人逮捕，並將陳男與謝女救出。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/11 16:16

〔記者徐聖倫／新北報導〕20歲粘姓男子與21歲郝姓男子，日前兜售人頭帳戶給詐騙集團陳姓成員，未料陳男收了帳戶卻不付錢，粘、郝2人糾眾設局，誘騙陳男與謝姓女友見面，8日將陳男、謝女擄至新北市三峽某汽車旅館，並毆打拘禁，陳男隔日聯繫家人付300萬贖金，警方獲報即刻救援，將2人救出，並將粘、郝與其同夥共6人逮捕。

警方偵詢時，粘、郝等人不願吐實，連被害陳男都支支吾吾，經警方深入追問，這才發現原來是詐團黑吃黑。

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警方調查，20歲陳男向粘、郝2人收購人頭帳戶2本，說好每本13萬、一共26萬元，但陳男收貨賴帳，不是搞消失就是打太極拳，此舉讓粘、郝大為光火，於是策劃擄人。

粘、郝以降價、認賠等理由，相約陳男再談付款事宜，雙方約定8日在汐止區汐萬路山區見面，陳男帶著女友謝女開車赴約，豈料一見面陳男就被粘、郝等6人埋伏，2人被押上車並帶往三峽區中山路某汽旅拘禁並毆打，隔日凌晨陳男被指示聯繫家人，要求贖金300萬，陳母只好報警求援。

粘、郝等人不情願地承認犯案，陳男也是拗不過警方的持續質問，才承認自己也是詐團成員。警詢後，粘、郝等6人被依妨害自由、傷害、強盜等罪嫌送辦，其中包含粘、郝在內共5人羈押禁見，1人10萬交保。

而陳男雖是被害人，但收購人頭帳戶為詐騙集團工作已明顯觸法，警方將另外成案調查，深追幕後詐騙集團，陳男也將會依詐欺罪嫌送辦。

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警方將粘、郝等6人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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