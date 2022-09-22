泰達幣交易黑吃黑 嫌犯拿了314萬就開車落跑

警方攔下范嫌。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/22 11:01

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓男子想購買虛擬貨幣泰達幣，他透過網路與范姓男子相約交易，昨天下午他拿著314萬元前往面交地點，范男卻拿了錢就開車落跑，沒交付泰達幣，他氣得跑去向警方報案。陳男昨深夜在士林官邸附近發現范男轎車，立刻報警，警方循線追捕逮到范嫌，在他身上查獲一把鎮暴槍但沒查獲314萬元款項，現正深入追查中。

警方調查，陳姓男子昨天下午5時許，與范姓男子相約在台北市民權西路一家速食店旁邊交易虛擬貨幣泰達幣，他拿出314萬元給范後，沒料到對方居然拿了錢就開車落跑，沒有依約交付泰達幣給他。他見狀傻眼，無奈之餘只好跑到大同分局向警方提告侵占與背信。

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不過，昨天深夜11時許，陳男經過士林官邸附近時，恰好發現范男的轎車，他氣急敗壞立刻撥打110報警，還聲稱車上有槍、毒。轄區警方獲報立刻通報線上警網實施攔截圍捕，警方一路追逐，最後在重慶北路、哈密街口攔下范嫌轎車。

警方在范車上查獲鎮暴槍1把、鋼珠彈1袋及辣椒水1罐，但沒有找到314萬元；警方不排除范已經將款項交給同夥，除了將他依法送辦，也將深入追查款項下落與同夥。

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警方查扣鎮暴槍。（記者王冠仁翻攝）

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