六四恥辱柱遭噴漆案起訴3人 影武者與統促黨往來密切

豎立在中正紀念堂廣場的紀念六四「恥辱柱」，被噴黑漆破壞。 （記者王冠仁翻攝）

2022/12/09 12:45

〔記者錢利忠／台北報導〕為紀念六四事件，民團在中正紀念堂重建丹麥藝術家高志活作品「恥辱柱」，盼延續香港精神，不料卻遭一名19歲李姓男子噴黑漆，李男聲稱是不滿疫情才噴漆洩憤；台北地檢署深入調查發現，幕後影武者是與中華統一促進黨關係密切的29歲男子陳諺輝，陳花1萬元找黃姓男子安排計畫，並由李負責噴漆，今依毀損罪將3人起訴。

六四事件屆滿33週年，原佇立在香港大學25年的「恥辱柱」（國殤之柱），去年因「港版國安法」拆除後，華人民主書院透過3D列印技術，讓「恥辱柱」在台重現，卻在跨境藝術展閉幕當天，遭李男噴漆。對此，陸委會及主辦單位華人民主書院均發表聲明譴責。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，今年6月12日早上9時許，李男徒步前往中正紀念堂，突然拿出預藏的黑漆，朝「恥辱柱」展示品噴灑，犯後隨即逃離現場，警方調閱周邊監視器畫面，於事發6小時後逮獲李男；李聲稱平時靠打零工維生，不滿疫情影響生計才噴漆洩憤。針對李的辯詞，檢警並不採信。

檢方查出，李男是收錢辦事，幕後影武者陳諺輝則與統促黨往來密切，陳雖否認，不過檢警質疑整起犯行的背後，具有政治動機。

該作品事後已清理回復原狀，不過，檢方認為，被潑黑漆的展覽品「恥辱柱」，有展覽的時間限制，遭李男等人預謀潑灑黑漆後，以致在有限的展覽期間內無法順利展出，認定3人涉毀損的事證明確，予以起訴。

華人民主書院理事長曾建元曾表示，歷年六四活動都有被人騷擾、破壞，去年一件展品被一名精神障礙人士推倒，顯然背後有人教唆，卻因是精神障礙設下斷點。今年「恥辱柱」又遭人噴漆，研判可能與中共有關。華人民主書院則在聲明中表示，譴責一切形式的暴力，該會將堅持對行為人及其共犯結構追究法律與政治責任，要求道歉。

陸委會指出，相互尊重包容是民主社會的價值核心，任何不同政治主張或意見的表達，都不應採取暴力和破壞的行為，陸委會尊重後續法律處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法