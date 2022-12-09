為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    六四恥辱柱遭噴漆案起訴3人 影武者與統促黨往來密切

    豎立在中正紀念堂廣場的紀念六四「恥辱柱」，被噴黑漆破壞。 （記者王冠仁翻攝）

    豎立在中正紀念堂廣場的紀念六四「恥辱柱」，被噴黑漆破壞。 （記者王冠仁翻攝）

    2022/12/09 12:45

    〔記者錢利忠／台北報導〕為紀念六四事件，民團在中正紀念堂重建丹麥藝術家高志活作品「恥辱柱」，盼延續香港精神，不料卻遭一名19歲李姓男子噴黑漆，李男聲稱是不滿疫情才噴漆洩憤；台北地檢署深入調查發現，幕後影武者是與中華統一促進黨關係密切的29歲男子陳諺輝，陳花1萬元找黃姓男子安排計畫，並由李負責噴漆，今依毀損罪將3人起訴。

    六四事件屆滿33週年，原佇立在香港大學25年的「恥辱柱」（國殤之柱），去年因「港版國安法」拆除後，華人民主書院透過3D列印技術，讓「恥辱柱」在台重現，卻在跨境藝術展閉幕當天，遭李男噴漆。對此，陸委會及主辦單位華人民主書院均發表聲明譴責。

    檢警調查，今年6月12日早上9時許，李男徒步前往中正紀念堂，突然拿出預藏的黑漆，朝「恥辱柱」展示品噴灑，犯後隨即逃離現場，警方調閱周邊監視器畫面，於事發6小時後逮獲李男；李聲稱平時靠打零工維生，不滿疫情影響生計才噴漆洩憤。針對李的辯詞，檢警並不採信。

    檢方查出，李男是收錢辦事，幕後影武者陳諺輝則與統促黨往來密切，陳雖否認，不過檢警質疑整起犯行的背後，具有政治動機。

    該作品事後已清理回復原狀，不過，檢方認為，被潑黑漆的展覽品「恥辱柱」，有展覽的時間限制，遭李男等人預謀潑灑黑漆後，以致在有限的展覽期間內無法順利展出，認定3人涉毀損的事證明確，予以起訴。

    華人民主書院理事長曾建元曾表示，歷年六四活動都有被人騷擾、破壞，去年一件展品被一名精神障礙人士推倒，顯然背後有人教唆，卻因是精神障礙設下斷點。今年「恥辱柱」又遭人噴漆，研判可能與中共有關。華人民主書院則在聲明中表示，譴責一切形式的暴力，該會將堅持對行為人及其共犯結構追究法律與政治責任，要求道歉。

    陸委會指出，相互尊重包容是民主社會的價值核心，任何不同政治主張或意見的表達，都不應採取暴力和破壞的行為，陸委會尊重後續法律處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄新堀江商圈再現誇張塗鴉 警調電眼追噴漆怪客
    2022/12/08 16:56

    高雄新堀江商圈再現誇張塗鴉 警調電眼追噴漆怪客
    瘋狂女粉絲自稱盧廣仲「妻子」 到經紀公司亂噴漆GG了
    2022/12/01 12:13

    瘋狂女粉絲自稱盧廣仲「妻子」 到經紀公司亂噴漆GG了

    「和築好好窩」輕奢機能宅 輕鬆晉升有房一族
    外送員把陸橋當成「畫布」 噴漆塗鴉挨罰1200元
    2022/11/15 08:54

    外送員把陸橋當成「畫布」 噴漆塗鴉挨罰1200元
    隨機在商家鐵門亂塗鴉 2男大生完成「巨作」就被逮
    2022/08/19 08:26

    隨機在商家鐵門亂塗鴉 2男大生完成「巨作」就被逮

    世界盃新手如何看賠率？瘋體育帶你防止踩雷
    六四恥辱柱遭噴漆 警查幕後動機
    2022/06/13 05:30

    六四恥辱柱遭噴漆 警查幕後動機
    法操》噴漆到底會不會成立毀損罪？
    2022/04/18 15:12

    法操》噴漆到底會不會成立毀損罪？
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播