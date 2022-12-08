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    131刀砍死前妻新歡還把人吊掛門把 嫌犯求交保遭駁

    殺人嫌犯何家緯，聲請交保被高雄高分院打臉。（資料照，記者許麗娟攝）

    殺人嫌犯何家緯，聲請交保被高雄高分院打臉。（資料照，記者許麗娟攝）

    2022/12/08 21:56

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市6月間發生駭人聽聞兇殺案，吳姓男子全身131處刀傷，陳屍姚姓女友浴室，姚女前夫即嫌犯何家緯要求交保，高雄高分院調查，吳男臨死前還被吊掛於門把，認為何嫌涉案情節重大，並有逃亡之虞，裁定駁回。

    據了解，今年5月6日上午，吳姓男子南下高雄，前往林森2路某大樓，找網路認識的姚姓女友，姚女先送小孩上學，返家後赫見他全身是血倒臥在浴室，警方接獲報案，懷疑吳女前夫何家緯涉嫌重大。

    辦案人員隨後在台鐵鼓山站，逮捕何嫌歸案，他供稱，上門找前妻時見到吳憤而行兇，全案被依殺人罪嫌移送法辦，經高雄地院裁定羈押。

    何嫌日前因羈押期限將屆聲請交保，被法官拒絕並裁定延長羈押2個月，他不服指出，行兇後非常後悔，本欲自戕了斷，但因顧及幼子需扶養，有意請同事陪同自首，犯後均坦承不諱，並無逃亡和滅證之虞，要求交保候傳。

    二審合議庭法官調查，何嫌坦承持2把水果刀氣憤殺人，吳男全身131處刀傷，部位集中於頭、頸、四肢，肺、肝、腎、胰臟均遭刺入，頻死前又遭吊掛於門把，頸部遭壓迫窒息而亡，涉案情節重大，所犯最輕本刑10年以上，並有逃亡之虞，裁定抗告駁回。

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