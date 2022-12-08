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    雲林3鄉鎮長當選人等11人 檢提當選無效之訴

    雲林地檢署針對3鄉鎮長、1議員當選人等11人提出當選無效之訴。（資料照）

    雲林地檢署針對3鄉鎮長、1議員當選人等11人提出當選無效之訴。（資料照）

    2022/12/08 18:30

    〔記者詹士弘／雲林報導〕「用鈔票選上不等於當選！」雲林地檢署兌現選前宣誓，今天大動作針對麥寮、台西、北港鄉鎮長當選人、議員當選人蕭慧敏及其餘地方公職人員選舉當選人等共11人提起當選無效之訴。

    雲林地檢署說，雲林查賄團隊在選前已偵辦多起賄選案件，選後更加積極，陸續就證據充足的案件提起公訴，也迅速對涉嫌賄選的當選者提起當選無效之訴，從刑事、民事兩方面追究賄選法律責任。

    地檢署指出，公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款雖然規定，當選人有同法第99條第1項之行為，檢察官得以當選人為被告，向該管轄法院提起當選無效之訴，但多數法院均認為此處「當選人」不僅以當選人本身自為者為限，如當選人對親友或競選團隊成員的賄選行為有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為。

    地檢署除了提起11起當選無效之訴，也將儘速審查其他案件是否符合當選無效之訴的要件，於法定期限內依法向法院提起當選無效之訴。另外，對於將舉行的議會正、副議長、鄉（鎮、市）民代表會正、副主席選舉，地檢署已組成專責查賄小組，全力積極查察賄選。

    3名被提起當選無效之訴的鄉鎮長包括，麥寮鄉長當選人蔡長昆，涉及現金賄選案；台西鄉長當選人李文來，涉現金賄選案；北港鎮鎮長當選人蕭美文，涉禮品賄選案。

    另外，縣議員當選人蕭慧敏涉及現金買票；麥寮鄉民代表第3選區代表當選人許漢郎現金賄選案；台西鄉民代表第3選區代表當選人張金寶、五港村村長當選人凌飛龍禮品賄選案；大埤鄉民代表當選人王麗華涉賄選案；東勢鄉民代表當選人林珈宏涉現金賄選案件；褒忠鄉民代表當選人張敏雄禮品賄選案件；水林鄉萬興村村長當選人柳瑞吉涉嫌現金賄選案。

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