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    首頁　>　社會

    台中和平區民代表樁腳涉賄選 1票高達3000元

    台中地檢署查獲劉姓樁腳，涉嫌以每票3000元賄選，打破中市這次選舉中已知的查緝賄選「票價」紀錄。（記者張瑞楨攝）

    台中地檢署查獲劉姓樁腳，涉嫌以每票3000元賄選，打破中市這次選舉中已知的查緝賄選「票價」紀錄。（記者張瑞楨攝）

    2022/12/07 19:01

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署選後仍不停止查賄腳步，昨天（6日）指揮調查局與警方，查獲台中市和平區（原住民區），某位區民代表當選人的劉姓樁腳，選前涉嫌以每票3000元高價，向選民賄選，涉嫌違反公職人員選舉罷免法的「投票行賄罪」，今天以10萬元交保，上述疑似賄選「票價」之高，打破中市這次選舉中，已知的查緝賄選「票價」紀錄。

    中檢於上月（10月）至本月間，陸續接獲賄選舉發，指某區民代表候選人（已當選）的劉姓樁腳，今年10、11 月間，透過抄寫取得的選民名單，再以每票3000元高價，向吳姓等多位選民賄選，要求本屆和平區區民代表選舉時，投票支持特定的一位候選人，中檢指派檢察官謝謂誠負責偵辦。

    檢察官謝謂誠、王亮欽、廖志祥，昨日指揮法務部調查局台中市調查處、台中市警察局和平分局，傳喚劉姓樁腳與選民等10人，搜索3個處所，經檢察官漏夜複訊後，認被告劉姓樁腳犯罪嫌疑重大，以10萬元具保，其餘請回。

    本次選舉中，檢警查獲的「票價」（每票賄選金額），約數百元至上千元，例如某位里長候選人，涉嫌以500元全聯禮券，加上200元重陽禮金紅包（現金）賄選，另外，支付陪他去抽籤的支持者，每人500、1000元不等的禮券，上述3000元賄選，是這次選舉中，中市已知的查緝賄選「票價」的最高紀錄。

    不過，一位不願具名的選民說，中市和平區以前的賄選金額，曾有「兩票」5000元、甚至6000元以上的紀錄，因和平區選民人數少，300多票、400多票，就能當選區民代表，勝負常在20票、30票內，遂有人用「組合」方式賄選，例如里長候選人結合區民代表候選人，「兩票」組合方式賄選，也因選民人數少，只要能買到20票、30票，就能逆轉選情，賄選金額就因此一再拉高，甚至達6000元。

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