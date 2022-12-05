保三總隊破喵喵工廠及製毒原料3千公斤 黑市價逾7億

警政署長黃明昭視察保三總隊破獲3000公斤喵喵毒咖啡包原料案。（記者姚岳宏攝）

2022/12/05 17:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕24歲時姓男子在新北及台中分別租屋，製造毒咖啡包原料「喵喵」三級新興毒品4-甲基甲基卡西酮，警政署保三總隊獲報，循線逮時男等三嫌，搜出喵喵固態成品20公斤、先驅原料第四級管制毒品2-溴-4-甲基苯丙酮373公斤及製毒原料2818公斤，依市價計算，可做成250萬包毒咖啡包，市價逾7億元，警方懷疑幕後有幫派操控，持續追查中。

警方調查，製毒集團以印有水電公司名號的貨車載運化學原料，再以水管等尋常修繕物品掩蓋，並承租新北市林口區偏僻獨棟透天厝做為製毒處所，該透天厝擁有獨立庭院及高聳圍牆，蒐證難度極高，警方每週指派不同警員在周遭溜狗蒐證，都發現屋內飄出刺鼻臭味。

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警方說，製毒集團行事低調小心，將主要毒品製程及倉庫設在隱密地點，並在移動過程中不斷跨縣市更換地點及車輛，試圖形成斷點，造成警方查緝困難，警方見時機成熟，同步收網逮人，兵分三路在新北市林口區破獲毒品工廠、台中市太平區查獲製毒化料倉庫、台中市大里區起獲毒咖啡包。

警方共搜出毒咖啡包39包、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱：喵喵）成品20公斤、第四級毒品2-溴-4-甲基苯丙酮373公斤（喵喵半成品）、製毒原料2,818公斤、反應釜、真空機、馬達、冷卻機、高低溫循環裝置、分液漏斗、過濾、攪拌等機械設備及毒品咖啡包分裝用具一批。

警方逮捕時男、26歲劉男及負責運送的44歲廖男等3嫌，依毒品危害防制條例移送新北地檢署，今年6月16日起訴，警方說，這次查扣的量可製造250萬包毒咖啡包，黑市價格於逾7億元，若透過販毒網絡分層銷售於夜店、特種行業或青少年等社會特定族群，勢必嚴重戕害國人健康，警方呼籲，製造3級毒品處7年以上有期徒刑，切勿以身試法，以免遭重判刑責而後悔莫及。

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保三總隊破獲3000公斤喵喵毒咖啡包原料案。（記者姚岳宏攝）

保三總隊破獲3000公斤喵喵毒咖啡包原料案。（記者姚岳宏攝）

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