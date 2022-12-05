為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    保三總隊破喵喵工廠及製毒原料3千公斤 黑市價逾7億

    警政署長黃明昭視察保三總隊破獲3000公斤喵喵毒咖啡包原料案。（記者姚岳宏攝）

    警政署長黃明昭視察保三總隊破獲3000公斤喵喵毒咖啡包原料案。（記者姚岳宏攝）

    2022/12/05 17:37

    〔記者姚岳宏／台北報導〕24歲時姓男子在新北及台中分別租屋，製造毒咖啡包原料「喵喵」三級新興毒品4-甲基甲基卡西酮，警政署保三總隊獲報，循線逮時男等三嫌，搜出喵喵固態成品20公斤、先驅原料第四級管制毒品2-溴-4-甲基苯丙酮373公斤及製毒原料2818公斤，依市價計算，可做成250萬包毒咖啡包，市價逾7億元，警方懷疑幕後有幫派操控，持續追查中。

    警方調查，製毒集團以印有水電公司名號的貨車載運化學原料，再以水管等尋常修繕物品掩蓋，並承租新北市林口區偏僻獨棟透天厝做為製毒處所，該透天厝擁有獨立庭院及高聳圍牆，蒐證難度極高，警方每週指派不同警員在周遭溜狗蒐證，都發現屋內飄出刺鼻臭味。

    警方說，製毒集團行事低調小心，將主要毒品製程及倉庫設在隱密地點，並在移動過程中不斷跨縣市更換地點及車輛，試圖形成斷點，造成警方查緝困難，警方見時機成熟，同步收網逮人，兵分三路在新北市林口區破獲毒品工廠、台中市太平區查獲製毒化料倉庫、台中市大里區起獲毒咖啡包。

    警方共搜出毒咖啡包39包、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱：喵喵）成品20公斤、第四級毒品2-溴-4-甲基苯丙酮373公斤（喵喵半成品）、製毒原料2,818公斤、反應釜、真空機、馬達、冷卻機、高低溫循環裝置、分液漏斗、過濾、攪拌等機械設備及毒品咖啡包分裝用具一批。

    警方逮捕時男、26歲劉男及負責運送的44歲廖男等3嫌，依毒品危害防制條例移送新北地檢署，今年6月16日起訴，警方說，這次查扣的量可製造250萬包毒咖啡包，黑市價格於逾7億元，若透過販毒網絡分層銷售於夜店、特種行業或青少年等社會特定族群，勢必嚴重戕害國人健康，警方呼籲，製造3級毒品處7年以上有期徒刑，切勿以身試法，以免遭重判刑責而後悔莫及。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    保三總隊破獲3000公斤喵喵毒咖啡包原料案。（記者姚岳宏攝）

    保三總隊破獲3000公斤喵喵毒咖啡包原料案。（記者姚岳宏攝）

    保三總隊破獲3000公斤喵喵毒咖啡包原料案。（記者姚岳宏攝）

    保三總隊破獲3000公斤喵喵毒咖啡包原料案。（記者姚岳宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新毒品「喵喵」黑市搶手 高雄破獲2大貨櫃走私原料1216公斤
    2022/03/14 17:57

    新毒品「喵喵」黑市搶手 高雄破獲2大貨櫃走私原料1216公斤
    走私上噸「喵喵」原料 化工廠老闆起訴
    2021/12/15 05:30

    走私上噸「喵喵」原料 化工廠老闆起訴

    玩具反斗城旗艦店 瘋玩5大玩具區
    毒爸媽在女兒面前分裝「喵喵」 想毀證被警柔道制伏
    2021/07/30 13:58

    毒爸媽在女兒面前分裝「喵喵」 想毀證被警柔道制伏
    200公斤「喵喵」原料丟山路旁 可製市價5億元100萬包毒咖啡
    2021/02/08 15:37

    200公斤「喵喵」原料丟山路旁 可製市價5億元100萬包毒咖啡

    鶯歌T.I.M.E.成果展 嘉年華12/17-18熱鬧登場
    宜蘭冬山抄獲製毒工廠 起出大批「喵喵」成品半成品
    2021/01/15 21:37

    宜蘭冬山抄獲製毒工廠 起出大批「喵喵」成品半成品
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播