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    99重陽節新北法拍「9之9號9樓」房屋 2025萬賣出

    坐落中和區連勝街9之9號9樓的住宅，最後以2025萬8008元拍定。（新北分署提供）

    坐落中和區連勝街9之9號9樓的住宅，最後以2025萬8008元拍定。（新北分署提供）

    2022/10/04 21:08

    〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署今日舉辦「123聯合拍賣會」，上午拍賣動產，有民眾幸運以不到2萬元價格，就開回2台小貨車；下午進行不動產拍賣時，新北分署選在「九九重陽節」，推出坐落新北市中和區連勝街9之9號9樓住宅，吸引8張標單競標，最後以2025萬8008元拍定。

    今日上午，先以「喊價」方式拍賣動產，其中，某水電公司因欠繳勞工退休準備金，由負責人自動提供給新北分署查封、拍賣的2部自用小貨車，車齡分別為16年與25年，由同一民眾各以3000元拍定，雖需另外負擔約1萬餘元的欠稅、欠費及罰鍰等，但以不到2萬元的價格開回2台小貨車，也羨煞其他在場民眾。

    另板信、陽信、華泰等銀行及晶發半導體、慶云事業、太平洋電線電纜等未上市櫃公司的實體股票亦全部完售，拍定價合計約6萬元。

    下午則進行不動產拍賣，新北分署刻意選在「九九重陽節」推出坐落中和區連勝街9之9號9樓之住宅，頗具象徵意義，吸引8張標單競標，最後由吳姓男子以2025萬8008元拍定，溢價172萬餘元，平均每坪約41.5萬元。

    此外，坐落土城區中央路4段巷內持分土地，是遭建物占用的巷道，約48.4坪，則以968萬元拍定，平均每坪20萬元；坐落中和區持分道路用地亦以5萬2700元拍定；位於蘆洲區長安街23巷21號「吾愛吾家社區」內機械式停車位34個，每個車位底價均為58萬2000元，限「吾愛吾家社區」的區分所有權人才可以買，共拍定3個，其價額分別為58萬2004元、58萬6200元及61萬4600元。

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