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    板橋24坪公共設施保留地拍賣 1562萬賣出、每坪63萬

    坐落新北市板橋區國泰街101至105號建物後方的2筆空地，以1562萬9000元高價拍定。（新北分署提供）

    坐落新北市板橋區國泰街101至105號建物後方的2筆空地，以1562萬9000元高價拍定。（新北分署提供）

    2022/03/01 17:33

    〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署今天舉辦「123聯合拍賣會」，新北分署指出，坐落新北市板橋精華區的1筆空地及1筆公共設施保留地，土地面積約24.805坪，第1次拍賣，即以1562萬9000元高價拍定，換算起來每坪約63萬元。

    新北分署指出，今日上午10時先進行動產拍賣，其中，板信銀行、陽信銀行、三信銀行及太平洋電線電纜股份有限公司的畸零股票，均在預期中拍定，世成科技股份有限公司股票4萬9483股，則以63萬8331元拍定。

    新北分署指出，下午3時則進行不動產拍賣，其中，坐落板橋區國泰街101至105號建物後方的2筆空地合計24.805坪，使用分區分別為「住宅區」（0.3025坪）及「道路用地（即公共設施保留地，約24.5025坪）」，現部分作菜園使用，臨近實踐國小及國泰市場，府中捷運站及板橋火車站亦近在咫尺，第1次拍賣底價合計1320萬元（每坪約53.2萬元）。

    新北分署指出，該地雖僅1人投標，但出價1562萬9000元，換算起來每坪約63萬元，溢價242萬9000元，拍定人的代理人僅表示是受老闆囑託投標，不願透露高價搶標原因。

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