丟鑰匙販毒！台中女藥頭被逮不擔心重刑 惦記寵物鳥無人顧

警方上門查緝。（警方提供）

2022/10/04 13:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市江姓女藥頭為躲避查緝，藏身公寓將鑰匙丟到樓下，讓約好藥腳拿取後自行開門進屋交易，因陌生人出入頻繁引起其他住戶起疑報警，剛好被早已盯上她的市刑大掌握確認落腳處，上月底循線上門查緝時，江女不擔心恐面臨的販毒重刑，反惦記心愛的寵物鳥沒人照顧，讓警方也頻搖頭。

台中市刑大偵三隊日前接連逮捕多名藥腳積極向上溯源，發現毒品來源都是向一名女藥頭購得，進一步掌握其可能位在北區某公寓的落腳處布線查緝，訪查過程中有住戶反應，這陣子突然出現不少陌生人進出公寓2樓，唯恐有不肖人士混雜其間造成治安疑慮已通報警方。

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警方這下終確認女藥頭藏匿處，以及其真實身分是有多項毒品前科的43歲江姓婦人，經跟蒐發現，江婦會將自家大門鑰匙從2樓住處扔下，或是預先將鑰匙放在信箱內，由藥腳自行持鑰匙開門進屋交易，藉此種迂迴方式躲避查緝，警方上月底循線上門搜索查緝，當場在屋內起出海洛因、安非他命、分裝袋、磅秤，以及販毒所得的20萬元等贓證物。

過程中江婦似乎絲毫不知即將面臨販賣毒品重度刑責，反倒惦記一隻飼養多年的心愛鸚鵡無人照顧，頻問警方「怎麼辦」還哀求找人看顧，警方最後要江婦聯繫友人帶走鸚鵡協助照顧，訊後全案則依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，販毒最輕本刑為5年以上有期徒刑，還得併科高額罰金，切勿以為是小罪，提醒民眾毒品影響社會、家庭及個人深遠，販毒害人害己，且施用毒品嚴重傷害身體健康，產生依賴後易受毒品控制而從事犯罪行為，警方對於毒品犯罪「零容忍」，籲珍惜生命拒絕毒品誘惑。

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警方清點販毒所得贓款。（警方提供）

警方搜索時，江婦惦記「寵物鳥」無人顧。（警方提供）

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