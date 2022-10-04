聚落傳統領袖涉猥褻義孫女還威脅打死 竟扯山豬、猴子來了

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2022/10/04 09:54

〔記者黃明堂／台東報導〕1位在山中聚落擔任傳統領袖，且是教會重要幹部的老翁，3度在家中、山竂及涼亭猥褻同居人的未成年孫女，還恫稱「不要說出去、說出去會殺了你」，被台東地方法院判刑1年4月。他提上訴否認犯行，並稱當時說「打死」是因山豬、猴子來了，叫她安靜，不然打死。花蓮高分院駁回他的上訴。

這位70餘歲的男子在某傳統社會組織擔任領袖，且在教會擔任幹部，是地方上重要的政經意見領袖，他與被害少女的祖母同居；被害少女因與父親爭吵，跑來跟祖母同住，沒想到被她口中叫「阿公」的他性侵。

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據少女供述，某日她在山上的工寮，一邊看書一邊協助阿公驅趕禽鳥，阿公拿尼龍繩欲測量她的腿圍以及胸圍，並且有觸摸她胸部，期間並有提及女生不能隨意刮除刮腋毛以及陰毛，還以手脫她褲子、觸碰下體；第2次是在家中廚房，他說她的大腿很白，就以手來回撫摸，因同住的哥哥在房間內，未避免遭他人撞見，他將她拉到廚房外，撫摸胸部及下體。

第3次阿公原本跟阿嬤在屋外椅聊天，阿嬤進廚房後，阿公就開始隔著褲子摸她下體，一邊說話一邊摸。3度被猥褻，令她身心極度痛苦，並有自殘行為。少女還說，阿公利用家中擺放許多刀具，性侵後對她恫稱「不要說出去、說出去會殺了你」。

被告老翁坦承上述時地有與少女在一起，但否認猥褻，辯稱在工寮是一起驅趕野生禽鳥，避免農作物遭禽鳥啄食，在家確有觸碰她之肩膀，但目的是叫她去倒垃圾，第3一同在屋外之涼亭是進行禱告。

老翁又稱確實有對她提到「不要講話，不然打死」等語，但惟辯稱是因「猴子、山豬都在我們的山上，後來在搖，我說不要講話，不然打死」、「我跟被害人說不要講話，我要打死…。那邊有石頭要打那個鳥」，都不是為恐嚇少女。

上述3次犯行都被台東地方法院法官認定有罪，合併判處1年4月，老翁監持無罪而提上訴，檢察官則認為輕判也提上訴，但花蓮高分院二審法官認定老翁確有犯行，一審量刑也妥適，駁回被告及檢方上訴。

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