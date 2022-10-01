女子因一隻泰迪熊慘遭性侵 色男賠38萬元免入獄

女子因一隻泰迪熊慘遭性侵。圖為泰迪熊示意圖，與本案無關。（資料照）

2022/10/01 17:27

〔記者吳政峰／台北報導〕女子小夢（化名）2020年間要求陳姓前男友返還一隻泰迪熊布偶，卻引狼入室，不只遭到毆打，還慘遭車震性侵。高等法院考量陳男已以38萬元和小夢和解，日前判他緩刑5年免入獄，期間須提供100小時的義務勞務，並接受5場次的法治教育課程。

2020年間，小夢向陳男討回一隻泰迪熊布偶，陳男遂駕車前往小夢租屋處，一進入屋內，陳男便要求小夢幫他洗澡、發生性關係。小夢不但拒絕，還要求陳男返還積欠友人的5萬元，兩人因此發生口角。

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陳男火大，徒手掐住小夢頸部，將她壓制於牆壁、地面，再徒手毆打其小腿、手部，並於毆打過程中，撥打友人電話，欲質問是否無須返還借款。小夢見狀，立刻朝著電話大喊「救命！」陳男隨即掛斷電話，並再次接續掐住她的頸部致傷。

陳男見小夢開始哭泣，要求她上車談判，並取走她的手機與租屋處鑰匙。小夢因手機、鑰匙遭拿取，並害怕再次遭毆打，遂同意一同前往牽車。上車後，陳先要求小夢躺在後座，將她的外衣、褲子脫下，親吻嘴部、胸部，接著脫衣性侵，直到逞慾完畢才罷手。小夢下車後，立刻報案。

警方通知陳男前來製作筆錄，豈料陳男竟利用小夢報警驗傷、尚未返回，亦未將租屋處門鎖鎖上的機會，無故侵入她的租屋處，並取走放在她家的筆電。

高院指出，案發小夢與陳男已非男女朋友，小夢只想拿回一隻泰迪熊布偶，卻遭陳男性侵，性自主權遭侵害，惟考量陳男承認犯行，以38萬元和小夢達成和解，又無前科，有悔意，決定判他傷害罪2月刑；強制性交罪1年8月刑；無故侵入他人住宅罪拘役15日，均緩刑5年，於本判決確定之日起1年內，向檢察官指定的政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供100小時的義務勞務，及接受與兩性平權相關之法治教育5場次。可上訴。

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