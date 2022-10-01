淫男才拿電擊棒性侵女子 7個月後又裝智障硬上網友

徐男七個月內犯下兩起性侵網友案件。（情境照，與本案無關）

2022/10/01 20:48

〔記者吳政峰／台北報導〕徐姓男子2020年2月間持電擊棒性侵一名女子，判刑3年10月，沒想到同年9月間，他又硬上一名女網友。被逮後，徐男自稱智能不足，要求減刑，但高等法院認為他並無判斷能力顯著降低的情形，日前維持一審依妨害性自主罪量刑5年的見解，可上訴。

2020年2月間，徐男透過交友軟體結識一名女子，相約見面，沒想到女子抵達徐男租屋處時，徐男竟掏出電擊棒，開啟後發出滋滋通電聲響，威嚇對方替他口交，接著性侵得逞。女子受害後，趕緊報警處理。豈料，案件審理期間，徐男再度犯案。

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2020年9月間，徐男以相同手法結識另一名女網友，先約她見面看電影，並一同前往旅館，進入房間後，徐男不顧對方表明身體不適及推拒抵抗，強行硬上。

前案，新北地院審理後，於2020年12月判徐男3年10月；後案，新北地院考量他於短短7個月後再度犯案，惡性重大，加重判刑5年。

徐男不滿後案重判5年，上訴二審，強調自己智力落在臨界或邊緣智能不足的範圍內，有思覺失調及鬱型傾向，亦有亞斯伯格症，法官應輕判。

高院指出，案發當天，徐男自行規劃路程，搭車抵達雙方約定地點、與被害人看電影並共赴旅館，辦理入住手續、最後再離開該旅館並搭乘火車返回新竹住處，並無異狀，足證當時意識清楚，知道自己在做什麼，難認因精神疾病而導致判斷能力顯著降低。

高院認為，一審考量徐男短期內連犯兩起性侵案、素行非佳、被害人希望「判重一點」、曾擔任助理工程師、須扶養父母等情狀，量處5年刑，認事用法及刑度均無不當，應予維持，日前駁回徐男上訴，仍可上訴。

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