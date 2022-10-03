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    被週刊指稱小豬「後宮」 乳溝女神怒告結果曝

    乳溝女神張香香不滿鏡週刊記者指她是小豬羅志祥的「後宮」，提告求償，北院判記者與週刊應連帶賠償10萬元。（翻攝自張香香IG）

    乳溝女神張香香不滿鏡週刊記者指她是小豬羅志祥的「後宮」，提告求償，北院判記者與週刊應連帶賠償10萬元。（翻攝自張香香IG）

    2022/10/03 18:42

    〔記者溫于德／台北報導〕「鏡週刊」前年報導「小豬」羅志祥與周揚清9年情變，是因為羅熱衷「多人運動」，文中並將「乳溝女神」張香香列為「豬女郎」、「後宮」，張女不滿提告，台北地院鏡認定週刊記者報導前未經合理查證，且「後宮」已損害張香香的名譽，判記者與週刊須連帶賠償10萬元。可上訴。

    前年4月29日，鏡週刊以「後宮花名冊扯入寶兒、篠崎泫 小豬抬出病母求饒周揚青」為題，報導小豬9年情變，文中點名「網拍女模張香香...都在歷來豬女郎的行列之中，後宮內容頗為可觀。」

    張香香認為，鏡週刊報導並非事實，會引人聯想她與小豬間有不正當男女關係，且關係複雜，已嚴重貶損她的社會評價，而被告雖辯稱消息來源是根據暱稱「大老闆」的爆料，但報導內容與爆料內容不同，更與實情不符，因此，對記者求償100萬元，鏡週刊也應負起連帶責任。

    記者與週刊解釋，張香香是知名公眾人物，舉手投足對社會教育具有重大影響，而報導內容屬於可受公評之事，且消息來源可信度極高，加上娛樂新聞具有時效性，因此，出刊前雖無法訪問張香香取得平衡報導，但難認未盡合理查證義務。

    記者與週刊也說，報導內提到「豬女郎」、「後宮」等詞句，均是中性用語，並沒有詆毀或貶損張香香名譽的意思，且張香香在報導中版面不多，難以衍伸張香香與小豬存在性關係，拒絕賠償。

    北院認為，「豬女郎」雖沒有任何貶抑之意，但「後宮」泛指一名男性與兩名以上女性存在曖昧、愛慕甚至性關係的意思，故讀者閱覽時，可輕易產生張香香和其他女子同時與小豬交往，私生活關係複雜的印象，故「後宮」並不屬於中性用語，而是具有貶意。

    北院也指，被告雖辯稱消息來源是「大老闆」，但根據記者與「大老闆」的LINE對話紀錄，「大老闆」並未提到任何張香香與小豬往來的證據，且現今通訊設備發達，記者出刊前應該向張香香確認卻沒有進行任何查證，故記者並未盡到合理查證義務，已侵害張香香的名譽權，判記者應賠償張香香15萬元，鏡週刊也應負起連帶責任。

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