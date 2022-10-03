沒聽到鳴笛？台中救護車、機車路口碰撞 女騎士一度昏迷送醫

救護車與機車在路口碰撞。（民眾提供）

2022/10/03 19:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛救護車今天下午趕著執行救護任務途中，行經南屯區一處路口時雖已減速並鳴笛，仍與一輛疑未注意前方路況的機車發生碰撞，造成救護車車身受損，機車零件也散落一地，令人怵目驚心，所幸受傷女騎士經緊急就醫沒有生命危險，肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

這起交通事故發生在今天下午1時30分左右，根據相關路口監視器顯示，一輛由32歲陸姓消防員駕駛的南屯分隊救護車，當時沿東興路內側車道直行趕著執行救護勤務，途中行經東興路、五權西路口時遇號誌紅燈，立即減速並鳴警笛確認後準備通過路口。

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此時一輛貨車與另輛機車則是同向併排沿五權西路直行，就在行經該路口前貨車已發現救護車趕緊煞車讓路，未料一旁的30歲李姓女騎士，疑被貨車擋住視線，或未聽到鳴笛聲直接超越貨車，因而與救護車撞個正著，這一撞造成救護車右側前車身凹陷受損，機車則是車頭嚴重毀損、零件散落一地，李女更因此倒地一度昏迷，令人怵目驚心。

陸員見狀立即向勤務中心通報，請求派遣另輛救護車前來，將右大腿撕裂傷、頭部擦傷的李女送醫，所幸經醫治後沒有生命危險，同時間警方也獲報趕往處理，經對兩造酒測均無飲酒反應，至於肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

救護車右側前車身凹陷受損。（民眾提供）

受傷李女被緊急送醫，幸無生命危險。（民眾提供）

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