為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    沒聽到鳴笛？台中救護車、機車路口碰撞 女騎士一度昏迷送醫

    救護車與機車在路口碰撞。（民眾提供）

    救護車與機車在路口碰撞。（民眾提供）

    2022/10/03 19:08

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛救護車今天下午趕著執行救護任務途中，行經南屯區一處路口時雖已減速並鳴笛，仍與一輛疑未注意前方路況的機車發生碰撞，造成救護車車身受損，機車零件也散落一地，令人怵目驚心，所幸受傷女騎士經緊急就醫沒有生命危險，肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

    這起交通事故發生在今天下午1時30分左右，根據相關路口監視器顯示，一輛由32歲陸姓消防員駕駛的南屯分隊救護車，當時沿東興路內側車道直行趕著執行救護勤務，途中行經東興路、五權西路口時遇號誌紅燈，立即減速並鳴警笛確認後準備通過路口。

    此時一輛貨車與另輛機車則是同向併排沿五權西路直行，就在行經該路口前貨車已發現救護車趕緊煞車讓路，未料一旁的30歲李姓女騎士，疑被貨車擋住視線，或未聽到鳴笛聲直接超越貨車，因而與救護車撞個正著，這一撞造成救護車右側前車身凹陷受損，機車則是車頭嚴重毀損、零件散落一地，李女更因此倒地一度昏迷，令人怵目驚心。

    陸員見狀立即向勤務中心通報，請求派遣另輛救護車前來，將右大腿撕裂傷、頭部擦傷的李女送醫，所幸經醫治後沒有生命危險，同時間警方也獲報趕往處理，經對兩造酒測均無飲酒反應，至於肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

    救護車右側前車身凹陷受損。（民眾提供）

    救護車右側前車身凹陷受損。（民眾提供）

    受傷李女被緊急送醫，幸無生命危險。（民眾提供）

    受傷李女被緊急送醫，幸無生命危險。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏龍悲劇！ 救護車到院車門竟打不開 傷者苦撐30分鐘不治
    2022/09/01 22:33

    烏龍悲劇！ 救護車到院車門竟打不開 傷者苦撐30分鐘不治
    轎車闖紅燈撞翻救護車 護理師重傷開刀
    2022/08/31 07:54

    轎車闖紅燈撞翻救護車 護理師重傷開刀

    大自然生產的保養品 華盛頓水蜜桃
    救護車載患者紅燈右轉撞上 女騎士頭部受創昏迷
    2022/07/27 18:09

    救護車載患者紅燈右轉撞上 女騎士頭部受創昏迷
    嘉縣救護車載2確診患者與機車擦撞 消防派車接力送醫
    2022/07/14 11:37

    嘉縣救護車載2確診患者與機車擦撞 消防派車接力送醫

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    台中救護車載患者急送醫 與機車碰撞釀1傷
    2022/06/16 11:39

    台中救護車載患者急送醫 與機車碰撞釀1傷
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播