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    首頁　>　社會

    狼司機「撿屍」 刑事被判3年8月還要賠15萬

    示意圖

    示意圖

    2022/10/03 11:50

    〔記者溫于德／台北報導〕鄭姓計程車司機被控前年「撿屍」，但他僅承認接吻，仍被台北地院刑庭依乘機性交罪判刑3年8月，已上訴高等法院；民事部分，北院民庭上週再判他應賠償被害女子15萬元，可上訴。

    前年10月23日深夜，被害女子與友人前往新北市新莊區某KTV飲酒歡唱，一群人共喝下18罐啤酒，導致女子不勝酒力；24日清晨4時許，女子友人透過共乘平台叫車，由鄭姓司機負責載客。

    酒醉女子後來坐上鄭男的副駕駛座，他認為有機可趁，先把車停靠在路邊，強壓女子頭部口交。女子此時驚醒，他才繼續開車將女子送達預定地，女子後來將受害過程告知友人，並報警處理。

    鄭男在法院審理時只承認有跟女子接吻，否認未經同意要求口交。北院刑庭認為，女子在檢方偵查與院方審理時前後證述一致，且若非女子親身經歷，無法說的如此詳細，因此，拒絕採信鄭男辯詞。

    北院刑庭審酌鄭男利用女子酒醉而意識不清之際，乘機性交，犯後又矢口否認犯行，也未達成和解，依乘機性交罪判刑3年8月。

    民事部分，女子向鄭男求償醫藥費、精神慰撫金共250萬元；鄭男認為求償金額過高，但願意拿出5萬元尋求和解。

    北院民庭認為，女子無法證明受害與就醫症狀是否具有因果關係，因此鄭男不須賠償醫藥費，不過，他確實嚴重侵害女子貞操權，判賠15萬元。

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