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    永安漁港成改裝車賽場 桃警「內視鏡」蒐證賓士GG了

    其中這輛賓士E55 5500cc的改裝車，懸掛賓士C240 2500cc的車牌，藉此規避高額稅金。（記者李容萍翻攝）

    其中這輛賓士E55 5500cc的改裝車，懸掛賓士C240 2500cc的車牌，藉此規避高額稅金。（記者李容萍翻攝）

    2022/10/03 00:09

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新屋區永安漁港鄰近台61快速道路、台15線道路，每逢假日晚上常有改裝車輛競速飆車，楊梅警分局遏止改裝車輛集體駕駛歪風，2日凌晨利用改裝車輛進入永安漁港聚集後，立即以優勢警力實施「快速到位」、「攔截圍捕」機制，並首創利用「汽車維修內視鏡錄影設備」讓改裝車一一現形，包含一輛賓士E55 5500CC懸掛C240的車牌等違規競速，以及改裝汽機50餘輛逐一圈圍攔檢，取締告發24件違規。

    楊梅警分局交通組指出，次此「閉鎖式路檢」勤務除遏止改裝車聚集製造噪音影響民眾安寧，特別從警方內部挑選數名具汽車修護背景之員警，首創利用「汽車維修內視鏡錄影設備」，針對改裝車拆除消音器、安裝電子閥門、變更燈系等改裝態樣，進行蒐證、錄影、告發。

    其中，一輛賓士E55 5500cc的改裝車，懸掛賓士C240 2500cc的車牌，藉此規避高額稅金，另外，改裝車陣中發現HONDA經典車款CIVIC K8將自動排檔形式，擅自變更為手排排檔，針對上述違規態樣，員警依道路交通管理處罰條例第12條挪用號牌、第16條擅自變更原廠設備、第18條變更車體設備、第43條危險駕駛、拆除消音器等違規態樣逐一告發，現場改裝車駕駛收下這些罰單，直呼「荷包失血」。

    楊梅警方強調，未來警方將持續規劃防飆、防止危駕等「閉鎖式路檢」勤務，並搭配「快速到位」、「攔截圍捕」機制，指派交通快打警力即時應處，針對違規、違法事實遴選適當員警依法嚴予究辦，落實防制作為，即時有效阻斷違規、違法行為，以維護轄區治安及用路人交通安全。

    楊梅警方首創利用「汽車維修內視鏡錄影設備」，讓改裝車一一現形。（記者李容萍翻攝）

    楊梅警方首創利用「汽車維修內視鏡錄影設備」，讓改裝車一一現形。（記者李容萍翻攝）

    楊梅警方採取「快速到位」、「攔截圍捕」機制，取締改裝車成果豐碩。（記者李容萍翻攝）

    楊梅警方採取「快速到位」、「攔截圍捕」機制，取締改裝車成果豐碩。（記者李容萍翻攝）

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