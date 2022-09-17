改裝車呼嘯台南山區 監、警、環聯合取締14件違規

台南市警察局玉井分局會同麻豆監理站、環保局及交通警察大隊，於省道台3線370公里處楠西路段聯合稽查噪音及改造車輛，共取締14件交通違規。（警方提供）

2022/09/17 16:13

〔記者劉婉君／台南報導〕改裝車輛呼嘯台南山區引發民怨，台南市警察局玉井分局今（17）日會同麻豆監理站、環保局及交通警察大隊聯手出擊，於省道台3線370公里處楠西路段稽查噪音及改裝車輛，共攔查各式車輛120輛，取締14件交通違規。

此次監警環聯合稽查勤務由市警局交通警察大隊大隊長陳宇桓帶隊，共出動24名警力，攔查的120輛車輛中，噪音檢測22輛，有10輛不合格，共計依道路交通管理處罰條例開罰改裝車輛12件，以及無適格駕照2件。

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玉井警分局表示，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，將按次處罰。車輛若有改裝車燈，排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、裝設高音喇叭或無照駕駛等違規行為，也將依道路交通管理處罰條例開罰。民眾若發現相關違規情形，亦可上傳相片或影片，至行政院環境保護署噪音車檢舉網站（https：noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。

玉井警分局長林獻力表示，省道台3線、台20線及台84線等路段，每逢假日皆湧入大量出遊車隊，分局每月均會與麻豆監理站及環保局進行改裝車輛的聯合稽查工作，並由交通警察大隊出動警用大型重機車配合攔查取締，提醒車主切勿任意改裝車輛，以確保山區居民生活安寧及用路人的交通安全。

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