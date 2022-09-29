屏185甲線飆仔出沒吵死人 警方祭「小蜜蜂」蒐證取締

潮州警方於重點路段進行路檢。（警方提供）

2022/09/29 17:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮往返來義鄉的幹道屏185甲線，最近出現飆仔深夜競速，呼嘯而過的噪音擾人清夢，警方將加強取締，還給地方安寧。

潮州原本就有台1線經過，台88線快速公路興建後，公路交通更為便利，但近年夜間出現飆仔，路筆直路況佳的林後四林平地園區外成為熱點，北門路及平面道路188線萬丹往潮州路段都有飆仔出沒，噪音及安全顧慮引發居民不滿。

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居民最近開始在社群網路反映飆車問題，縣議員許馨勻也在議會質詢說，飆仔出沒路段就在她的服務處附近。警方獲報極為重視，規劃假日深夜時段加強防制車輛群聚、甩尾、蛇行，大規模持續取締危險駕車和重大違規，維護交通安全。

不過，警方指出，縣議員許馨勻提到的潮州鎮北門路段屬偶發路段，警方已沿線調閱監視器畫面，將通知車主到案說明，針對涉及違反道路交通管理處罰將依法舉發，依法函文監理站通知強制到驗，若有涉及公共危險部分，蒐集相關證據移送法辦。

潮州分局長簡彥匡說，將針對轄區內改裝車輛廠商清查造冊列管約制，以及針對曾有危險駕車紀錄駕駛人進行查訪及約制；並依據本年度所統計110報案系統通報之時間、地點，每週六、日深夜10到凌晨2點，凌晨0點到4點，持續編排崁頂交流下轉台1線到112線路段、台88下台1線轉185甲線路段、平面道路188線萬丹往潮州路段及台1線轉屏185甲線到林後森林園區路段等6處以上固定崗守望兼交通稽查方式勤務，開啟警示燈作警力展示方式防制。

警方透露，飆車族為避免遭取締，會先安排馬前卒勘查路線，避免遭警方查獲，警方則會祭出「小蜜蜂」以其人之道還治其身，只要有飆仔聚集跡象，就會立刻盤查。

警方強調，針對聚集危險駕車路段、時段加強防制，如發現改裝排氣管製造噪音，甚至馬路競速、蛇行，針對危害交通安全行為，立即錄影蒐證、並通報組合警力到場取締交通違規告發，並函文通報監理站及環保局等機關加以處罰，以強化執法力度，絕不容許車友危險駕車，潮州警分局將持續規劃相關勤務嚴格取締，維護交通秩序及社會安寧。

警方於重點路段進行路檢。（警方提供）

警方於重點路段進行路檢。（警方提供）

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