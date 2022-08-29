車聚掛假車牌 白河警過濾監視器追到家

暑假期間台1線後壁段頻傳車聚飆車，白河警方組專案以車追人，針對懸掛偽造車牌，透過路口監視器，一路追到飆車族家中，訊後以偽造文書、公共危險罪嫌送辦。（警方提供）

2022/08/29 13:21

〔記者王涵平／台南報導〕暑假期間台1線後壁段頻傳車聚飆車，白河警方組專案以車追人，針對懸掛偽造車牌，透過路口監視器，一路追到飆車族家中，訊後以偽造文書、公共危險罪嫌送辦。

警方調查，車聚團體時常在網路社群號召改裝車集結，多次在後壁區台1線競速飆車，無視往來行車安全，公然在道路集體闖紅燈，甚至2車併排來回競速，危害用路人安全，相當囂張。其中有不少改裝車，利用假（變造）車牌或遮蔽物遮掩真實號牌。

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經調閱上百部監視器，沿行經路線找到車主下車換上真正車牌的地點，鎖定部分車主，掌握相關證據後，報請南檢指揮偵辦，昨日查扣2涉案車主分別持有偽造號牌，涉偽（變）造特種文書及公共危險罪，並依道路交通管理處罰條例開單告發，持續追查其他涉案車輛、競速者。

白河警分局強調，將優勢警力強力取締，遏止飆車歪風。分局長呼籲，依道路交通管理處罰條例規定，在道路上蛇行或以其他危險方式駕車，可處6000元至2萬4000元罰鍰；在道路上競駛、競技者，處3萬元至9萬元罰鍰，並當場禁止駕駛及吊銷駕照，甚至可依刑法公共危險罪處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。

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