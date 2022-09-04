玩命關頭？BMW台74線逆向還倒車飆 男扯「諸事不順」發洩

BMW轎車在台74線外側車道逆向行駛還違停。（警方提供）

2022/09/04 17:32

〔記者許國楨／台中報導〕一輛BMW轎車今上午被發現在台74線逆向行駛還違停，嚇出用路人一身冷汗，警方獲報趕往攔停取締，並使用廣播器喝令停車時，BMW還刻意以倒車方式行駛了快一公里才停車受檢，宛如電影「玩命關頭」的現實版上演，駕駛聲稱因最近「諸事不順」才這麼做，警方雖覺得匪夷所思，訊後仍依公共危險罪嫌送辦。

台中市第六分局西屯所是在今天上午近10時許獲報，一輛黑色BMW轎車在台74線外側車道逆向行駛，由於此舉已嚴重影響到其他用路人安全，險象環生，員警立即趕往查緝，果在台74線西行外側車道15.4K處，發現該輛BMW轎車逆向停放，隨即上前準備攔停取締。

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未料BMW不但不服攔查，還開始以倒車方式行駛，警方沿路攔查並使用廣播器喝令停車，BMW在行駛約1公里後，才在14.5K處停車受檢，警方同時喝令31歲的陳姓駕駛下車接受盤查，陳男聲稱因最近「諸事不順」且心情不佳，稍早才會自13.3K處進入匝道後，隨即大幅迴轉逆向行駛外側車道，

警方發現陳男精神狀況不佳，雖對其說詞感到匪夷所思，但因其危險駕駛行為已違規且觸法，除掣單告發外，訊後全案也依公共危險罪嫌送辦。

警方攔查BMW。（警方提供）

陳姓駕駛聲稱因最近諸事不順才逆向行車。（警方提供）

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