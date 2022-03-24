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    男子台66線競速判拘役55天 法官：飆車又換車牌不予緩刑

    桃園市大園、觀音區台15線、台61線及台66線道路，假日、清晨時段常有改裝車聚集競速，大園警方不定期實施路檢取締違規。（資料照，記者魏瑾筠翻攝）

    桃園市大園、觀音區台15線、台61線及台66線道路，假日、清晨時段常有改裝車聚集競速，大園警方不定期實施路檢取締違規。（資料照，記者魏瑾筠翻攝）

    2022/03/24 11:06

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕26歲簡姓男子騎乘普通重型機車在台66線快速道路桃園觀音段競速，警方蒐證後將他移送法辦，桃園地院法官近日依妨害公眾往來安全罪判處拘役50天，簡男雖無前科、犯後坦承，法官認為他不僅與人飆車、競速，還刻意調換機車車牌，顯然欠缺法治意識，因此不予宣告緩刑，讓簡男能記取教訓。

    桃園市大園、觀音區台15線、台61線及台66線道路，假日、清晨時段常有改裝車聚集競速，令當地居民不堪其擾，大園警方不定期實施路檢取締違規。

    去年4月25日凌晨2點多，簡男在台66線東往西2公里處與2名車友競速被法辦，簡男警訊時坦承不諱，並有現場蒐證畫面、證人證述等，桃園地檢署檢察官向法院聲請簡易判決，法官審酌簡男僅為一己之私，隨意在道路上飆車、競速，未顧慮公眾使用道路安全，亦未珍視自身，所為自有不該、應予非難，依妨害公眾往來安全罪判處拘役50天，如易科罰金以每日1000元折算。

    法官另於判決中指出，簡男雖無前科，但他當下不僅與人飆車、競速，甚至還調換機車車牌，顯見遵守法規意識稍嫌不足，為使簡男能記取教訓、避免再犯，不予宣告緩刑。

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