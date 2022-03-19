天母飆仔撞行人1死2傷！死者家屬沉痛發聲要求嚴懲肇事者

簡男衝撞3名路人後繼續滑行，直到撞上分隔島才停下來。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

2022/03/19 10:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市士林區士東路昨日晚間發生1死2傷的嚴重車禍，死傷者的親友都是臉書《Gans of Tian Mu天母幫》或《靠北天母幫》的成員，她們各自為親友寫下傷痛心聲，希望能嚴懲肇事的飆車者。

謝姓婦人的36歲朱姓女兒，昨日到派出所了解案情時，情緒相當低落，不敢相信母親竟然被活活撞死。

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她說，母親已退休沒有工作，與她住在天母的住處，當日下午說要出門做頭髮，但是在晚上7時許就發生事故，她認為母親可能跑去市立大學運動後準備返家，才會在途中被簡姓男子駕車高速衝撞身亡。

她隨後在臉書《Gans of Tian Mu天母幫》上發洩她的情緒和感言，她說懷中抱著1歲5個月大的女兒在急診室、派出所、家中往返，趕到醫院時，連急診室的醫生都說她媽媽傷勢好慘。Ｘ光都不用照就知道下肢粉碎，不能放過這種人（指肇事者）．．等等的話。

朱女說，自己至今不敢看任何報導，也沒這時間，只希望天母幫的人能幫幫我，讓正義可以落實，讓破碎的家與心靈，得到一絲絲的慰藉。

至於2名女高中生的家屬也在臉書《靠北天母幫》氣憤留言：「我妹1隻腳斷了，她同學2隻腳都斷了，這種飆仔真的不能放過他。」

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